Weinheim. (RNZ) Drei Feuerlöscher hatten Unbekannte kürzlich vor die Tür des Weinheimer Feuerwehrzentrums gestellt. Offenbar dachten sich die Besitzer, dass die Wehr diese schon entsorgen könne.

Die Feuerwehr sei zwar für den Brandschutz und die Löscharbeiten zuständig und hat auch selbst Feuerlöscher, aber Entsorger ist sie nicht, kommentierte Feuerwehr-Sprecher Ralf Mittelbach.

Feuerlöscher seien Sondermüll und müssten daher fachgerecht entsorgt werden. Auch für den Hausmüll seien Feuerlöscher nicht geeignet, da sie immer noch unter Druck stehen. Sollte ein Feuerlöscher in einer Mülltonne entsorgt werden, könne sich der Druck bei der Aufnahme im Müllfahrzeug schlagartig entladen. So würde das Fahrzeug beschädigt und es könnte zu schweren Unfällen kommen.

Die Entsorgung eines Feuerlöschers sollte bei den örtlichen Brandschutz-Fachbetrieben erfolgen. Häufig werde bei einem Neukauf die Entsorgung des alten Feuerlöschers mit angeboten.

Im Rhein-Neckar-Kreis kann man zum Beispiel zwei Feuerlöscher über das Schadstoffmobil der AVR abgeben. In Weinheim sind die nächsten Termine laut der Internetseite der AVR am:

> Samstag, 10. Februar, in der Waidallee auf dem Parkplatz am Stadion zwischen 8 und 12 Uhr sowie am

> Freitag, 1. März, auf dem Festplatz in Weinheim Sulzbach in der Goethestraße zwischen 14.30 und 17 Uhr.