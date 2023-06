Sie mögen ihn, "weil er so schwätzt wie mir", erklärt Laudenklos. Dann bricht Jubel los, Smartphones werden in die Höhe gereckt. "Alder Vadder!", ruft Ceylan, endlich auf der Bühne. Er hat die Menge ebenso im Griff wie einen besonders aufdringlichen Fan vor der Bühne.

Sie ist nicht die Einzige, die sich am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz erfreuen lässt. Um kurz vor 15 Uhr ist der Platz voller Menschen. Alle wollen sehen, wie er mit der Winzergenossenschaft Schriesheim deren 2022er-Rosé "Anneliese" präsentiert. Auch in den Cafés und Restaurants ist viel los. Die Gelegenheit, schon mal vorzukosten, ist günstig. Ceylan kommt an, verschwindet mit einigen Sicherheitsleuten kurz im Café Florian.

Bei ihr sei es quasi umgekehrt gewesen. Als Mannheim ausgebombt war, entging ihrer Familie der Evakuierung nach Österreich, weil es Verwandte in der Zweiburgenstadt gab. Dort wurde sie groß. "Ceylans Mutter ist katholisch, sein Vater Moslem und er selbst wurde evangelisch. Und dann die langen Haare", all das beeindrucke sie.

Sicherheitsleute helfen Sperber, den Wein zu verstauen. "Eine ist für meinen Schwiegersohn zum Geburtstag, die Zweite ist für mich", sagt sie und schmunzelt. "Er ist sehr lustig", sagt sie über Ceylan. Dieser ist in Mannheim aufgewachsen und lebt heute in Weinheim.

Von Philipp Weber

Weinheim. Lieselotte (Lilo) Sperber ist glücklich. Die 85-jährige Seniorin ist von Laudenbach nach Weinheim gereist, um sich von Comedian Bülent Ceylan die Etiketten von zwei Flaschen "Anneliese"-Rosé unterschreiben zu lassen. Als der Star am Stand der Winzergenossenschaft Schriesheim ankommt, darf sie als eine der ersten zu ihm. Ceylan wechselt ein paar Worte mit ihr. Dann gibt er seine Autogramme.

Auch die Weinhoheiten bekamen ihre Erinnerungsbilder. Foto: Kreutzer

Anabel Anton, Eric Laudenklos, Melinda Hoffmann und Gerhard Knauer haben Zeit. "Wenn ,Anneliese’ im Dirndl wie auf einem Winzerfest auftritt, lasse ich mir das nicht entgehen", hofft Anton. Auch sie kann sich mit Ceylan identifizieren. "Er hat einen Migrationshintergrund, so wie ich", sagt die Bergsträßerin mit spanischen Wurzeln. Sie, ihr Mann und ihre Freunde haben schon viele seiner Auftritte besucht.

Die Frau will sofort ihr Autogramm auf "meine Flasche". "Welche Flasche meint sie denn?", fragt Ceylan, das Publikum johlt. Er schafft es, Witze wie diesen so zu reißen, dass es auf das Gegenüber nicht verletzend wirkt. Und er verspricht, auch die Rosé-Etiketten der anderen Fans so lange zu unterschreiben, wie er kann.

Bei bestem Sommerwetter stellten Bülent Ceylan und Genossenschaftsgeschäftsführer Manuel Bretschi den Rosé Anneliese vor. Foto: Kreutzer

"Aber irgendwann muss ich mal ,brunze’!", ruft er: "Ihr versteht das! In Gelsenkirchen haben sie mir gesagt, dass sie kein Brunnenwasser haben." Einige Scherze später erklärt Manuel Bretschi der Menge, was es mit der Aktion auf sich hat. Der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft (WG) Schriesheim und Ceylan arbeiten zusammen, seit Letzterer vor etwa zwei Jahren eine E-Mail der WG – für diese völlig überraschend – mit "Ja" beantwortet hat.

Denn die Genossenschaft will dazu beitragen, dass die Weine der Badischen Bergstraße bekannter werden. Diese habe rund 396 Hektar Rebfläche, die Pfalz 23.700 Hektar. Es stellen sich bereits Erfolge ein: Die WG beliefert die Bundesgartenschau in Mannheim und ist auch in Weinheim gut vertreten, nicht zuletzt auf der Gewerbeschau am kommenden langen Wochenende. Bereits 2022 hatten WG und Ceylan den "Bülent Blanc" in Schriesheim vorgestellt.

In Weinheim feiern sie – nicht zuletzt dank der Hilfe von IG Marktplatz, Stadt, Polizei und Feuerwehr – ein kleines Sommerfest. Eine "Anneliese"-Einlage von Ceylan gibt es zwar nicht, denn dessen exzentrisches Alter Ego "trägt Pelz". Aber schon ein paar "Anneliese"-Gesten reichen, und vor der Bühne bricht Jubel los.

Dann wechselt der Star zum Marktplatzbrunnen, wo der Stand der WG und autogrammhungrige Fans warten. Ceylan lässt sich mit den Weinhoheiten ablichten, während Bretschi Kartons mit Weinflaschen schleppt. "Unser Ziel war es, mit Bülent einen Rosé zu kreieren, der Leichtigkeit mit Komplexität verbindet", erklärt er. Letztlich wurde es eine Cuvée, bestehend aus zwei Varianten einer Sorte. Einmal wurde zu früher Stunde gelesener Spätburgunder zu Blanc de Noir verarbeitet, das andere mal leicht ausgepresst. Und in der Tat: In der Hitze des Marktplatzes wirkt sie so richtig erfrischend, die "Anneliese".