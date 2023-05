Von Philipp Weber

Weinheim. Schon am Mittwochabend steht fest, wer das "Erbe" von Torsten Fetzner antritt: Der Erste Bürgermeister scheidet zum 1. August aus dem Amt. Nun steht die Wahl des nächsten "EBM" durch den Gemeinderat an. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Engelbrecht-Haus. Die beiden zur Wahl stehenden Männer und eine Frau sind von ursprünglich 13 Bewerbern übrig geblieben. Der Gemeinderat hatte am 26. April sieben Interessenten in nicht-öffentlicher Sitzung ausgewählt. Vier kamen in den Personalausschuss. Der schlug dem Gemeinderat drei Bewerber zur Wahl vor.

Gewählt wird, wer mehr als die Hälfte der Stimmen holt. Schafft keiner die absolute Mehrheit, kommt es zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl zur Stichwahl. Dabei reicht die einfache Mehrheit. Zwei Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den dreien: Alle haben einen Bezug zu Weinheim, und das Thema Klimawandel ist allen wichtig.

> Karin Fendler: Die studierte Diplom-Ingenieurin und eingetragene Architektin ist 40 Jahre alt. Aufgewachsen ist sie in Bensheim, studiert hat sie an der Technischen Universität Karlsruhe (heute: KIT). Bei der Stadt Karlsruhe arbeitet sie als Sachgebietsleitung eines operativ tätigen Sachgebiets, mit eigener Personal- und Budgetverantwortung. Zudem war sie in den letzten drei Jahren die hauptverantwortliche Projektleitung für die "Strategie zur nachhaltigen Modernisierung der städtischen Gebäude". Als Erste Bürgermeisterin in Weinheim käme sie nicht nur zurück an die Bergstraße, sondern hätte auch die Chance, Menschen in herausfordernden Zeiten zusammenzubringen, konstruktiv miteinander um die beste Lösung zu ringen und die Stadt gemeinsam weiterentwickeln. Den Schwerpunkt sieht sie dabei darin, die (städte-)baulichen Begebenheiten herzustellen, die das möglich machen. Aus ihrer beruflichen Erfahrung heraus kennt sie die Arbeitsweisen einer Verwaltung und eines Gemeinderats.

> Andreas Buske: Der 46-Jährige ist in Weinheim aufgewachsen und hat Bauingenieurwesen (Karlsruhe), Immobilienökonomie (Essen) sowie Philosophie, Politik und Wirtschaft (München) studiert. Seit Ende 2018 ist er für die Immobilien der "Airport City der Flughafen München GmbH" verantwortlich. In 15 von 20 Berufsjahren hatte er Personal- und Budgetverantwortung. Zuvor arbeitete er bei der MVV (2006-2018). In der "schönsten Stadt an der Bergstraße" will er bei der ...