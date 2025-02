Von Philipp Weber

Weinheim. Die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim verliert eines ihrer prominentesten Gesichter: Direktor Bernd Kütscher will Ende Mai seine Ämter abgeben, um sich von Juni an "anderen Aufgaben in der Branche zu widmen". Genauere Auskünfte zu seiner Zukunft gibt der 56-Jährige auch auf Anfrage nicht. Er verweist auf eine am Montag verschickte