Von Christina Schäfer

Weinheim. Als die Bäckerei Kress in der Weststadt am 30. Juni 2022 ihre Türen schloss, ging eine Geschichte zu Ende. Am 1. Juli 2023 beginnt eine neue. Schreiben wird sie Michael Kress in der Hopfenstraße 3 in Weinheims Nordstadt. Hier, in einem roten Backsteingebäude, entsteht eine transparente Bäckerei im Industrie-Loft-Stil. Eine, bei der man Weinheims Brotsommelier in der Backstube zuschauen kann, in der man verfolgt, wie aus Teig ein Brot wird. Eine Bäckerei, in der der Laib aus dem Ofen direkt auf die Brotregale des Verkaufsraums gelegt wird, in der das noch warme Brot sein Aroma in der Tüte der Kunden verströmt. Durch große Scheiben wird man alles betrachten, wird die Rohstoffe sehen, die Kress für seine Produkte verwendet, wird wissen: Was hier hergestellt wird, ist echtes Handwerk, ist pur. So weit die Vision des Brotsommeliers.

Die Vorstellung der fertigen Räume, die Michael Kress anhand seiner Erzählungen in den Kopf rieseln lässt, sie ist nicht schwer – wenngleich der Blick durch die Backstube im Werden unlängst beim Termin mit der RNZ noch eine Baustelle erfasste. Aber das Herzstück, es steht: ein Elektroofen aus Frankreich. "Das war ein Schlüsselmoment, als der kürzlich kam", sagt Kress. Zuvor sind die Raumpläne, die er zusammen mit Michael Metz geschmiedet hat, hin- und hergeschoben worden. Mit dem Ofen sind sie nun gesetzt. Damit reift in der Hopfenstraße 3 vor den Augen von Kress auf gut 100 Quadratmetern sein Traum zur Wirklichkeit. "Ein Wahnsinnsgefühl", nennt er es.

Mit einer Wahnsinnsidee hat dieser Traum begonnen: Die Reduktion eines Bäckersortiments auf zehn Produkte, der Fokus auf Brot, ein bisschen auf Brötchen. Dazu familienfreundliche Arbeitszeiten, die der vierfache Familienvater für sich und seine Mitarbeiter umsetzen will, heißt: eine Bäckerei, die an fünf Tagen von Dienstag bis Samstag geöffnet ist, in der erst morgens um 6 Uhr die Arbeit beginnt und deren Verkauf erst um 11 Uhr – samstags ab 8 Uhr - geöffnet ist. "Ich will zufriedene und fair bezahlte Mitarbeiter", sagt Kress.

Ganz neu ist dieses Konzept nicht. Aber es ist das, was dem Bäckerhandwerk die Zukunft sichern kann, ist Kress überzeugt. In einer Zeit, in der die noch selbst Backenden seiner Zunft nach und nach wegen fehlenden Personals schließen, steuert er gegen den Trend. Es habe einige skeptische Stimmen in seinem Umfeld gegeben, erzählt der Brotsommelier. Er lässt sie reden: "Ich gehe da sehr ...