Weinheim. (web) Für den kommenden Donnerstag, 1. Mai, sind am Weinheimer Hauptbahnhof und in der Weststadt politische Kundgebungen angekündigt. Rechtsextremisten sollen mit der Bahn anreisen und anschließend einen Demonstrationszug zum Händelknoten veranstalten. In jedem Fall wird es zu Gegenprotesten kommen.

In der Zeit zwischen etwa 12 und 16 Uhr müssen sich ÖPNV-Nutzer und Autofahrer deshalb auf Einschränkungen einstellen. Das hat das Ordnungsamt jetzt offiziell mitgeteilt. So richtet das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" auf dem zentralen Omnibusbahnhof ein Kulturfest gegen Rassismus und Faschismus mit Musikern aus Weinheim aus.

Der Haltepunkt wird in dieser Zeit nicht von Bussen angefahren. Es gibt aber Ersatzhaltestellen im nördlichen Bereich des Bahnhofs.

Von Beeinträchtigungen ist mit großer Sicherheit auch die Mannheimer Straße zwischen B3 und Händelstraße betroffen. Es ist nicht auszuschließen, dass auf der RNV-Ringlinie 5 Fahrten ausfallen.