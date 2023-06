Selbstkritisch räumt Gippert ein, dass man sich als Eltern immer wieder habe "vertrösten" und "irgendwie auch hinhalten" habe lassen. Dies geschah wohl auch vor dem Hintergrund einer allumfassenden Neuplanung des Außenbereichs, die 2019 mit großem Elan der Eltern gestartet wurde und – gewiss auch wegen der hohen Schätzkosten von mindestens 160.000 Euro – in den Corona-Jahren wieder versandete. Umso mehr pocht der Elternbeirat auf eine sofortige Notfalllösung: auf ein paar Lkw-Ladungen an Holzschnitzeln und Sandkastensand, mit denen ...

Im Juli 2022 hatte der Elternbeirat nach einer Begehung die schlimmsten Gefahrenquellen dokumentiert. Allerspätestens im Herbst seien diese Schäden auch der Stadtspitze offenbart worden: Gemäß einer Vereinbarung beteiligt sich die Stadt mit 75 Prozent an den Investitionen der konfessionellen Kindergärten. Nur "passiert ist nichts", so die Eltern, auch nicht nach weiteren Begehungen mit der Stadt jetzt im Frühjahr.

Die Mütter sprechen von einer "Katastrophe", auch mit Blick auf die Räumlichkeiten, die sich im Sommer unerträglich aufheizen würden. Dabei sei es eine Katastrophe mit Ansage: Schon 2017 sei von losen Fallschutzplatten im Außenbereich die Rede gewesen. Getan habe sich nichts. Stattdessen sei ein Teilbereich nach dem anderen abgesperrt worden. So eine Art Holzweg, dessen morsche Dielen laut Gippert "seit Ewigkeiten" eingebrochen sind und bei dem die Schrauben herausstehen. Die Schaukel und der Kletterturm folgten, wurden mit Pylonen und Bändern abgesperrt. Eine steinerne Treppe ins Gebäude ist Gippert zufolge wegen Einsturzgefahr nicht nutzbar.

Leimen. Der Elternbeirat ist sauer. So sauer, dass er in seiner Verärgerung selbst vor dem Wort "Falschaussage" nicht zurückschreckt. Es stimme einfach nicht, dass die Stadt – wie berichtet – erst seit ein paar Wochen über den desolaten Zustand beim katholischen Kindergarten St. Mauritius informiert sei. Das betonen die Vorsitzende Julia Gippert sowie ihre Beiratskolleginnen Annabelle Thier und Therese Freudenfeld gegenüber der RNZ. Die Mütter appellieren an Stadt und Kirchengemeinde, das gesperrte Außengelände für die Kinder schnellstmöglich wieder zugänglich zu machen – und sei es in Teilbereichen mit einer provisorischen Hauruckaktion.

Selbstkritisch räumt Gippert ein, dass man sich als Eltern immer wieder habe "vertrösten" und "irgendwie auch hinhalten" habe lassen. Dies geschah wohl auch vor dem Hintergrund einer allumfassenden Neuplanung des Außenbereichs, die 2019 mit großem Elan der Eltern gestartet wurde und – gewiss auch wegen der hohen Schätzkosten von mindestens 160.000 Euro – in den Corona-Jahren wieder versandete. Umso mehr pocht der Elternbeirat auf eine sofortige Notfalllösung: auf ein paar Lkw-Ladungen an Holzschnitzeln und Sandkastensand, mit denen auf die Schnelle die Verletzungsgefahr abgewendet wird und zumindest Teilbereiche wieder zugänglich gemacht werden. Danach könne man – ebenfalls möglichst schnell – an die Beseitigung der aufgelisteten Schäden gehen.

Dass selbst für das Holzschnitzel-Sand-Provisorium ein paar Wochen ins Land gehen sollen, wollen Gippert und ihre Mitstreiterinnen nicht hinnehmen.

Update: Freitag, 9. Juni 2023, 19.54 Uhr

Kinder dürfen in Leimener Kindergarten nicht ins Freie

Von Thomas Frenzel

Leimen. Sie kam vielleicht plötzlich und überraschend, aber sie kam nicht von heute auf morgen: die Sperrung des Außengeländes am katholischen Kindergarten St. Mauritius in Leimen-Mitte. Damit ist für die Kindergartenknirpse die Freiluftsaison schon vorbei, bevor sie in diesem Jahr überhaupt richtig begonnen hat.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sprach von einem "vollkommen inakzeptablen Sachverhalt", der sich aber auch aus Sicht des katholischen Pfarrers Arul Lourdu wohl nicht auf die Schnelle ausräumen lassen wird. Denn es geht um Sicherheitsmängel und um viel Geld.

Ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hatte die kurz vor Pfingsten erfolgte Sperrung eine Mutter: Während der Fragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung appellierte die Elternbeirätin Annabelle Thier an die Stadt, gemeinsam mit der Kirchengemeinde für zeitnahe Abhilfe zu sorgen. Ihr sehnlichster Wunsch: Möglichst schon nach den Pfingstferien sollen die Kinder wieder Sandkasten, Schaukel und Verstecke nutzen können.

Doch daraus wird wohl nichts. Der OB sprach auf spätere Nachfrage von Klaus Feuchter (FDP) von einer "etwas massiven Sache", von der die Verwaltung aber erst vor wenigen Wochen erfahren habe. "Es könnte ein ziemlich großer Geldbetrag anfallen" für die Stadt, die auch nicht-städtischen Kita-Trägern bei Investitionen zur Seite steht.

Mit der Kirchengemeinde sei man bereits in Gesprächen, sagte der OB, der eine Problemlösung "nicht erst bis Weihnachten" in Aussicht stellte. Feuchter forderte bei den zu ergreifenden Maßnahmen eine Information des Gemeinderats.

Die Sperrung habe nach der jährlichen Inspektion durch die zuständige Kirchenbehörde erfolgen müssen, sagte Pfarrer Lourdu im Gespräch mit der RNZ und verwies auf mögliche Verletzungsgefahren. Für alternative Bewegungsangebote könnten jetzt vielleicht der gemeindeeigene Mauritiussaal, die nahe Herz-Jesu-Kirche oder der Pfarrgarten genutzt werden.

Insgesamt sei die Außenanlage in einem "desolaten" Zustand, sagte der Pfarrer – und das "muss unbedingt gemacht werden". Darüber sei die Stadt auch immer wieder informiert worden. Vor der Corona-Pause hätten deshalb schon die Kindergarteneltern mit verschiedenen Aktivitäten um Geld für eine möglichst naturgemäße Außengestaltung geworben.

In Absprache mit der Stadt gelte es nun laut Pfarrer Lourdu, Angebote einzuholen – sowohl für einzelne kaputte Geräte oder Teilbereiche, als auch für ein Gesamtkonzept. Ob am Ende 100.000 oder 150.000 Euro stünden, könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Fest stehe, dass die Kirchengemeinde dies "nicht im Alleingang" stemmen könne.

Aber auch die 25 Prozent der Summe, mit denen sich die Kirchengemeinde an den Investitionen zu beteiligen habe, seien eine Herausforderung. Mit einer Wiederinbetriebnahme des Außenbereichs wollte der Pfarrer nicht vor nächstem Frühjahr rechnen.