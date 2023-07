Leimen/Istanbul. (fhs) Ein in Weiß gekleideter Herr mit Sonnenbrille richtet seinen Blick in die Kamera und begrüßt den neugierigen Instagram-Nutzer: "Hallo! Vor 38 Jahren habe ich mein erstes Wimbledon-Turnier gewonnen. Dieses Jahr kann ich nicht dort sein, aber ich bin hier in Istanbul und besuche mein neues Geschäft", spricht der Herr mit temperaturgemäßem Extrem-Kurzhaarschnitt. Er schreitet voran durch die Eingangstür. Die Kamera folgt ihm.

Im Inneren befindet sich helle sportliche Sommerbekleidung an den Regalstangen, und im Hintergrund des Raumes ist unter einem blauen gespiegelten Doppel-B-Zeichen Beckers Name zu lesen. Man könne zwar vielleicht nicht Tennis spielen wie Boris Becker, aber man könne sich jetzt so kleiden – diese Botschaft soll unter die Leute gebracht werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial)

Am Sonntag findet sich unter den über 985 englischen, deutschen und spanischen Kommentaren unter anderem die Frage, wieso Becker nicht in der Heimat so einen Shop eröffnete. Es gibt aber auch Kritik an der "Bigotterie der Deutschen, die jemandem wie Boris Becker keine neue Chance gönnten". Becker möge Erfolg haben und wieder zur Ruhe kommen, wünscht ihm ein "Follower".

Unabhängig vom Geschäft stechen auch zahlreiche Zurufe zu Beckers neuestem Erscheinungsbild hervor, insbesondere, was die Frisur betrifft: "Was ist denn da auf dem Kopf passiert?!" Oder auch: "Vergesst die Kleidung – was ist mit den Haaren passiert!" Das und die Bemerkung "Krass, nicht wiedererkannt!" belegen die Verwunderung. Während einer meint, das sehe gut aus, bekräftigt ein anderer Kommentar: "Boris, Du bis alles, nur kein Model!"