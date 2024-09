Walldorf. (RNZ) Am Samstagvormittag hat sich in Walldorf ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Mann war der Meldung zufolge mit seinem Rennrad gegen 10.30 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Wiesen südlich der Landebahn des Sportflugplatzes in Walldorf unterwegs.

Im Kreuzungsbereich zur Straße "Mittlerer Mainzerweg" nahe dem kleinen Bolzplatz kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes-Benz, wie die Ermittler melden. Eigentlich hätte der 52-jährige Radler an der Kreuzung auf den von ihm aus gesehen von rechts kommenden Verkehr achten müssen, hieß es, jedoch übersah er nach ersten Erkenntnissen offenbar das herannahenden Auto.

Der Wagen wurde von einem 48-Jährigen gesteuert, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit: Eine Behandlung seiner Verletzungen durch die Rettungskräfte vor Ort lehnte der Mann jedoch ab. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.