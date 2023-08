Walldorf. (RNZ) Nach einem Jahr ohne offiziellen Schulleiter hat das Gymnasium Walldorf wieder einen neuen Direktor: Am letzten Schultag vor den Sommerferien hatte der bisherige Stellvertreter Jürgen Brunsch seine Bestellung zum Schulleiter vom Regierungspräsidium Karlsruhe erhalten. Nach dem Abschied von Gerald Kiefer in den Ruhestand im letzten Jahr war die Stelle vakant. Umso größer war jetzt die Freude bei Lehrerkollegium und Gästen, als die Neubesetzung verkündet wurde.

Einer der ersten Gratulanten war Bürgermeister Matthias Renschler. Er freute sich, "dass Sie sich dafür entschieden haben und dass die Wahl auf Sie gefallen ist". Schon während der Interimszeit im letzten Jahr habe man eine gute Zusammenarbeit gepflegt. Dass Brunsch die richtige Wahl sei, zeige die überwältigende Reaktion seines Kollegiums. "Ihnen für Ihr Wirken alles Gute und vielen Dank für Ihr Engagement", sagte der Bürgermeister und kündigte an, dass die Stadt als Schulträger alle Schulen auch weiterhin im gewohnten Umfang bestmöglich unterstützen werde.

Seinen Glückwunsch sprach auch der Erste Beigeordnete Otto Steinmann aus, in dessen Zuständigkeit die Schulen fallen und der speziell dem Gymnasium als ehemaliger Schüler sehr verbunden ist. Steinmann wünschte dem neuen Schulleiter, dass es ihm gemeinsam mit seinem Team gelinge, den viel beschworenen Walldorfer Geist weiter zu leben. Brunsch ist gebürtiger Walldorfer, hat die Schillerschule besucht und sein Abitur am Gymnasium gemacht. Anschließend studierte er Mathematik und Sport.

Der neue Direktor bedankte sich herzlich für die Glückwünsche, wie er sich zuvor schon bei den Abteilungsleitern, dem Lehrerkollegium und allen am Schulleben Beteiligten für den Einsatz, die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im vergangenen Jahr bedankt hatte. "Wir waren nicht selten an der Belastungsgrenze", sagte Brunsch und wünschte "schöne Sommerferien und gute Erholung". Eine kleine, stimmungsvolle Feier zum Ende des Schuljahrs schloss sich an.