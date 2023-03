Von Timo Teufert

Walldorf. So viele Einsätze wie im vergangenen Jahr gab es für die Freiwillige Feuerwehr Walldorf noch nie: Insgesamt 554 Mal rückten die Ehrenamtlichen 2022 aus, um in Walldorf oder der Umgebung zu helfen. Das sind 395 Alarmierungen mehr als 2021. Fast die Hälfte aller Einsätze wurden innerhalb von 24 Stunden nach dem Starkregenereignis in Walldorf