Neben den regulären Einsatzszenarien könnten auch spezifische Anforderungen an das Fahrzeug bestehen: der Einsatz bei einem möglichen Katastrophenfall wie beim Starkregenereignisse im August 2022. "Nach Hochwasser oder Starkregenereignissen kann durchaus ein intensiver Einsatz der Kehrmaschine notwendig sein, um Straßen und öffentliche Räume von Unrat, Morast und Schlamm zu befreien", heißt es in der Vorlage. Bei solchen Einsätzen werde die Maschine deutlich stärker gefordert und verbrauche deutlich mehr Energie. Es könne passieren, dass sich die Akkus schnell entladen und die Fahrzeug aufgeladen werden müssen – was in kritischen Situationen bei eventuellen Unterbrechungen der Stromversorgung nicht möglich wäre.

Für eine Kehrmaschine mit elektrischem Antrieb muss man laut Verwaltungsvorlage mit Mehrkosten von 170.000 Euro rechnen. "Eine Beschaffung einer E-Kehrmaschine ohne eine Förderung lässt sich aufgrund der dargestellten Kostendifferenz nicht sinnhaft darstellen", heißt es in der Sitzungsvorlage. Und von Herstellern aufgezeigte Mietmodelle führten laut Stadt in der Gesamtbetrachtung zu höheren Kosten. In der Vorlage wird von der Verwaltungsseite aber noch ein weiterer Vorbehalt gegen ein E-Fahrzeug genannt.

"Wir können nicht davon ausgehen, dass wir einen Zuschuss bekommen", sagte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann, nachdem die Stadt einen ablehnenden Bescheid erhalten hatte. An der Dringlichkeit der Anschaffungen gebe es aber keine Zweifel: Die beiden Kehrmaschinen des Bauhofs wurden 2014 und 2015 in Betrieb genommen, angesichts relativ hoher Einsatzzeiten – sechs bis sieben Stunden am Tag, und das an fünf Tagen pro Woche – gehe man üblicherweise nur von einer Lebensdauer von fünf bis sechs Jahren aus. "Wir haben 70 Kilometer Straßenfläche, die wir regelmäßig kehren wollen und müssen", machte Steinmann deutlich.

Walldorf. Auch wenn Elektro-Kehrmaschinen in anderen Kommunen schon längst zum Fuhrpark gehören, wird es in den kommenden Jahren ein solches Modell in Walldorf nicht geben: Denn die Gemeinderäte haben im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr den Kauf von zwei dieselbetriebenen Kehrfahrzeugen beschlossen. Grund für die Entscheidung war vor allem der Preis und das fehlende Bundesförderprogramm: Während eine Kompaktmaschine mit Verbrennungsmotor nur 152.000 Euro kostet, rechnet man bei der elektrisch betriebenen Variante mit Kosten von 322.000 Euro.

Von Timo Teufert

Die Kompaktkehrmaschinen mit Verbrennungsmotor des Walldorfer Bauhofs sind seit 2014 und 2015 im Einsatz und müssen ersetzt werden. Foto: Stadt Walldorf

Deshalb schlug die Verwaltung vor, auf jeden Fall eine Maschine mit Verbrennungsmotor anzuschaffen. Für die zweite könne man sich dann trotz der Kostendifferenz von 170.000 Euro auch ein E-Fahrzeug vorstellen, so Steinmann. "Das ist eine politische Entscheidung", betonte er.

"Stand heute ist Elektro ja die Zukunft", hätte auch Mathias Pütz (CDU) diesen Weg mitgehen können. Ähnlich sah es Hans Wölz (Grüne), der unter anderem die "Geräuschentwicklung im Innenstadtbereich" ansprach, die E-Maschine sei "angenehmer für die Betroffenen". Manfred Zuber (SPD) sprach dagegen Probleme in einem möglichen Katastrophenfall und die höheren Kosten an. Deshalb könne er sich auch zwei Kehrmaschinen mit Verbrennern vorstellen. Günter Lukey (FDP) sah die elektrisch betriebene Maschine als "Experiment": "Ein teures Experiment" für "stolzes Geld". Mit den 170.000 Euro, die an Mehrkosten anfallen, könne man an anderer Stelle "umweltpolitisch viel erreichen". Für "zwei Verbrenner" plädierte auch Uwe Lindner (CDU): einerseits wegen der Kosten, andererseits wegen der Aussicht, dass die E-Technik sich in Zukunft noch verbessern werde.

In einem ersten Beschluss signalisierte das Gremium Einigkeit, dass zwei Kehrmaschinen angeschafft werden sollen. Dem folgte die einstimmige Entscheidung, die erste Maschine mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Mehrheitlich abgelehnt bei vier zu acht Stimmen und zwei Enthaltungen wurde der Vorschlag, eine zweite Maschine mit elektrischem Antrieb zu beschaffen. Dass auch die zweite Kehrmaschine mit Verbrennungsmotor gekauft wird, entschied der Ausschuss dann mit neun zu drei Stimme bei zwei Enthaltungen.

Nach RNZ-Informationen wird in Heidelberg ein elektrisches Modell der Walldorfer Kompaktkehrmaschine bereits seit 2019 eingesetzt: "Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg macht gute Erfahrungen mit dem Einsatz von elektrischen Kehrmaschinen", erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage. Zunächst habe man das Modell für zwei Jahre geleast und habe das Modell zusammen mit dem Hersteller optimiert. Die Kehrmaschine werde an sieben Tagen die Woche in der Altstadt eingesetzt. "Die Kehrleistung ist mit der einer konventionelle Dieselkehrmaschinen vergleichbar – bei geringeren Unterhaltungskosten." Es gebe zudem wesentlich weniger Beschwerden von Anwohnern über den Lärm durch die Maschinen.