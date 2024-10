Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Weithin zu hören waren die Klänge des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf als unweigerliches Signal, dass nun das Fest der Feste in Walldorf gefeiert wird. In Begleitung seines französischen Amtskollegen Eric Pensalfini sowie zweier Walldorfer Störche, historisch gewandeten Heimatfreunden, Storchenküken und Storchengarde zog Bürgermeister Matthias Renschler auf der Walldorfer Kerwe-Festmeile ein. Natürlich ergänzten zahlreiche Verein den Kerwezug wie der Deutsch-Indische Freundeskreis, der tanzend den Einmarsch bereicherte, wie auch die Jüngsten des FC Astoria.

Zur Eröffnung auf der Hauptbühne stimmte zunächst Arnim Töpel das gut gelaunte Feiervolk auf die Kerwe ein. Er freute sich nicht nur darüber, dass die Gäste der Walldorfer Kerwe zum Teil von weither angereist waren, sondern dass "Franzosen und Deutsche gemeinsam feiern", denn "wenn wir unsere Geschichte betrachten, ist das alles andere als selbstverständlich".

Damit leitete er einen heiteren Ausflug in die Geschichte der deutschen Sprache ein. Selbstverständlich schöpfte er in diesem Zusammenhang aus seinem reichen Schatz Mundartkenntnissen und einem alle begeisternden Humor.

"Es ist schon etwas Besonderes, wenn gleich drei Partnerstädte auf unserer Kerwe vertreten sind", freute sich Renschler in seiner Begrüßungsrede. Aus der französischen Partnerstadt Saint-Max war neben Bürgermeister Eric Pensalfini und seinem Stellvertreter Jean-François Midon der gesamte Gemeinderat nach Walldorf gekommen.

Ganz souverän wurden diese in ihrer Muttersprache begrüßt, genau wie auch die seit vielen Jahren alljährlich zur Kerwe über den großen Teich kommenden Firefighters aus Freeport in den Vereinigten Staaten. Last but not least begrüßte Renschler aus der thüringischen Partnergemeinde Walldorf/Werra, das 2019 in die Stadt Meiningen eingemeindet wurde, Ortsvorsteherin Ute Pfeiffer sowie den Meininger Bürgermeister Fabian Giesder.

Anders als seine Vorgänger, die mit gereimten oder anderweitig gestalteten Kerwereden auch örtliche Ereignisse in den Blick nahmen, beschränkte sich Matthias Renschler auf einen nüchternen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten im Rahmen des Städtepartnerschaftsjubiläums mit Saint-Max im kommenden Jahr und natürlich die unmittelbar bevorstehenden Kerwetage.

In dem Zusammenhang bedankte er sich ganz ausdrücklich bei allen Vereinen, Gruppen und Organisationen, die mit großem Engagement allen Besucherinnen und Besuchern ein rundum gelungenes Fest böten.

Klassischerweise bildete das Badnerlied den Übergang zur feucht-fröhlichen Feier. Damit auch alle Gäste und Textunsicheren diese, vermutlich um 1865 aus dem Sachsenlied umgedichteten, inoffiziellen Landeshymne Badens mitsingen konnten, gab es den Text zum Mitlesen und Mitsingen. Den traditionellen Fassanstich überließ das Stadtoberhaupt überraschenderweise dem ehemaligen Chef der Feuerwehr aus Freeport Don K. Rowan, der bereits zum 52. Mal die Astor-Stadt besuchte. Nach einem einzigen, kräftig ausgeführten Schlag floss der Gerstensaft, den Rowan, Renschler und Rainer Scholl (Getränke Wipfler) gemeinsam ausschenkten. Zur Freude der bereits wartenden, durstigen Besucherschar. Mit dem kraftvollen Schellen der Kerweglocke war damit das Fest der Feste eröffnet.

Die Besucher erwartete nicht nur ein umfangreiches musikalisches Programm, es gab auch unzählige Vorführungen und ein breites Angebot an Speisen und Getränken.