Walldorf. (tt) Damit die Tiere im Walldorfer Tierpark besser mit der Hitze der vergangenen Wochen zurechtkommen, war vor Kurzem der "Friseur" im Tierpark: Wie die Schafe wurden auch die Alpakas geschoren.

Für das Jungtier "Wallentina", das am 22. Juni 2022 zur Welt kam, war es das erste Mal: "Sie hat das ganz ruhig mitgemacht", berichtet Tierparkleiter Philipp Koch. Geschoren werden die Tiere in der Regel einmal im Jahr. Dafür kommt ein externer Schafscherer in den Tierpark. Seit ihrer Geburt sei "Wallentina" der "Liebling der Besucher", freut sich Koch.

Das Jungtier ist im Gehege aber auch gut auszumachen: Durch ihren weiß gefärbten Kopf fällt sie gleich ins Auge. Und auch im ehemaligen Affengehege, in das Nerze einziehen sollen, gehen die Arbeiten voran: Derzeit wird ein Wassergraben gebaut.