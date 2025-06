Von Felix Hüll

Eppelheim. Der kommende Freitag wird zum ersten Arbeitstag von Matthias Kutsch in seinem neuen Amt als Eppelheims gewählter Bürgermeister. Er tritt diesen auf den Tag genau mit zweimonatiger Verzögerung an. Dies teilte Stadtsprecherin Annette Zietsch auf Nachfrage am Dienstag mit, nachdem das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit einem Schreiben an