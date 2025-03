Die Räume in der Fenchelstraße 14, in denen sich früher ein Teil des Ärztehauses Hirschberg befand, stehen zum Verkauf (li. oben). In der Raiffeisenstraße 5 (re,) zieht mit der Zweigstelle von Sportec (hier Fanny Hessler und Martin Elgeti) bald schon neues Leben ein. Und aus dem einstigen Standort der Löwen-Apotheke in der Hauptstraße wird höchstwahrscheinlich eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer. Fotos: Kreutzer