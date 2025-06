Walldorf. (RNZ) Es tut sich etwas in der vorderen Walldorfer Hauptstraße: Vorläufige Straßen- und Parkplatzmarkierungen in Gelb wurden aufgetragen, Pflanzkübel und Sitzgruppen aus Holz stehen auf den Bürgersteigen.

Am 5. Juni beginnt ein Verkehrsversuch, mit dem die Stadt die Aufenthaltsqualität für Fußgänger erhöhen will. Offizieller Startschuss ist um 14 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz. Von der Drehscheibe bis zur Karlstraße soll eine Einbahnregelung gelten. Von der anderen Seite her wird die Fußgängerzone verlängert.

Die meisten Parkplätze fallen weg, die übrigen werden schräg ausgerichtet, um komplizierte Manöver beim Ausparken zu vermeiden. An gelben Info-Säulen können Interessierte Rückmeldungen geben, entweder per Einwurf in einen der dort montierten Briefkasten oder per QR-Code. Der Versuch geht bis zum 30. September.