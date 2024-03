Rauenberg. (arb) Das Gewerbegebiet "Frankenäcker" besitzt bereits eine Bäckerei, in der Filiale des Rewe-Markts. Ein Café und eine weitere könnten in der direkten Umgebung entstehen. Nun soll eine vierte Verkaufsmöglichkeit dazukommen können. Die Weichen dafür stellte der Rauenberger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.

Eine der geplanten Bäckereien liegt im Gewerbegebiet "Hohenaspen" am "Park and Ride"-Platz. Dort hatte der Gemeinderat im März 2023 die Voraussetzungen für eine eigenständige Bäckerei mit der Grundfläche von 250 Quadratmetern geschaffen. "Ist nicht beim Spiess-Elektro-Markt auch noch ein Café geplant?", sah sich Jürgen Bender (CDU) veranlasst, nachzufragen. Martin Hörner, Leiter des Bauamts Rauenberg, bestätigte das: "Im Neubau ist ein Café vorgesehen. Zusätzlich kann auf dem Parkplatz ein weiterer Neubau explizit für eine Bäckereifiliale entstehen."

Damit sind es eigentlich bereits drei bestehende beziehungsweise geplante Bäckereien. Nun habe es, so Hörner, im November 2023 eine weitere Anfrage gegeben. "Die Firma Aldi ist mit einem Vertreter einer Bäckereikette an uns herangetreten."

Entstehen soll die Bäckerei auf dem Parkplatz. Ein Bauleitplanungsverfahren wurde angestoßen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ein neues Gebäude dort zu errichten.

Es soll sich bei der Bäckerei um einen frei stehenden Laden handeln, ein "Verkaufscontainer mit Niveau", so Hörner. Supermärkte wollen damit nicht nur ihr Sortiment ergänzen, sondern auch mehr Kundschaft auf die Parkplätze und in die Märkte bringen. Mit einer Gesamtgröße von 15,50 Metern Länge und 9,50 Metern Breite soll der geplante Bäckereistand 20 Innensitzplätze und zwölf Außensitzplätze mit Bewirtung bieten.

Dafür würden zwölf Parkplätze wegfallen. Manuel Steidel (Grüne) äußerte die Befürchtung, dass sich dadurch die Parksituation weiter verschlechter würde. "Aktuell müssen die Mitarbeitenden schon im benachbarten Wohngebiet parken. Können explizit ausgewiesene Mitarbeiterparkplätze verfügt werden?"

Diesen Überlegungen schloss sich Christa Albrecht (Freie Wähler) an. Das sei nicht möglich, erklärte Hörner. Die Betreiber wollten die Parkplätze für Kunden freihalten und die Bauleitplanung könne sie nicht verpflichten, das zu tun.

"Zunächst war ich mit der Bäckerei nicht besonders glücklich. Im Ort stirbt das letzte Geschäft", so Albrecht. Es sei eben kein Nachwuchs da, um die Bäckereien fortzuführen. "Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute sitzen und Kaffee trinken", begrüßte sie die Idee. Man sei sich dessen bewusst, dass es einen Familienbetrieb im Ort gibt, sagte Hörner. "Aber wir wollen Angebote schaffen, um die Stärkung und Sicherung der Versorgung zu ermöglichen."

Wer die Filiale betreiben wird, steht noch nicht fest. Das spiele aber keine große Rolle, sagte er. "Wir sollten da nicht priorisieren", ergänzte Seithel. Wann die Filiale im "Hohenaspen" gebaut wird, ist ebenso wenig bekannt. "Die Investoren sind informiert und trotzdem sehen sie das Potenzial", ergänzte Hörner zu den geplanten Bäckereien.

Michael Spiess, Geschäftsführer des Elektro-Markts, zeigte sich auf Nachfrage überrascht von der Entscheidung des Gemeinderats, den Bau der frei stehenden Verkaufsmöglichkeit zu ermöglichen. "Ich wusste noch nichts von dem Freestander. Da stellt sich jetzt schon die Frage, was macht man." Die Baukosten für das von ihm geplante Gebäude seien schließlich nicht gering. "Es stellt sich die Frage, ob das dann rentabel ist."

Eröffnen wollte er eigentlich bereits im Juni oder Juli, abhängig von den verfügbaren Fachkräften, aber nach dieser Information müsse er zunächst einmal Rücksprache mit der Stadt halten, erklärte Spiess. Schließlich würde die mögliche Filiale auf dem Aldi-Parkplatz sozusagen gegenüber platziert werden. An dem geplanten Café in seinem Gebäude wolle er festhalten. Dabei sehe er keinen Interessenskonflikt mit den Plänen des Aldi.

Im Gemeinderat sah man sich trotz der Nachfrage Jürgen Benders zu eben jenem Punkt bestätigt darin, das von den Investoren gesehene Potenzial zu fördern. "Das würden wir genauso sehen", sagte Friso Neumann (FDP). "Ganz nach dem Motto ‚Konkurrenz belebt das Geschäft’." Zugute käme das denen, die dort konsumierten, aber auch der Gewerbesteuer.