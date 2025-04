Region. (tne) Um den Beginn des Wonnemonats Mai zu feiern, werden am Mittwoch, 30. April, sowie am Donnerstag, 1. Mai, traditionelle Feste und Bräuche in den Städten und Gemeinden der Umgebung gefeiert. Die Feste bieten den Maiwanderern und Fahrradfahrern eine schöne Ruhepause, bei der man sich für den weiteren Weg stärken kann.

Wir haben für die anstehenden Veranstaltungen eine kleine Übersicht erstellt:

Hier werden Maibäume aufgestellt

> Im Rahmen des Dielheimer Frühlings wird auf dem Kirchplatz in Dielheim am Mittwoch der Maibaum von der Freiwilligen Feuerwehr und Gustav Trump aufgestellt. Das Spektakel soll um 17.30 Uhr stattfinden. Der Musikverein Dielheim sorgt für die Begleitung und die Kleinen der Kindertagesstätte am Eckertsberg begrüßen mit einem Tanz den Mai. Für Getränke sorgt der Gewerbeverein.

> Auf dem Dorfplatz in Balzfeld wird am Mittwoch, um 17 Uhr, traditionell der Maibaum gemeinsam geschmückt und anschließend aufgestellt.

> Die Maibaum-Aufstellung in Rettigheim beginnt um 18 Uhr bei der Historischen Dorfscheune in der Rotenberger Straße. Der aus dem Rettigheimer Wald kommende Baum wird von der Feuerwehr aufgestellt. Während dem Marsch zum Dorfplatz geben der Sängerbund und der Musikverein gemeinsam musikalische Beiträge.

> In Tairnbach treffen sich die Bürger am Mittwoch zum gemeinsamen Schmücken des Maibaums mit bunten Bändern um 16.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Der evangelische Posaunenchor umrahmt das Beisammensein musikalisch.

> Auf dem Gerhard-Geißler-Platz kommen die Rauenberger zusammen. Am Mittwoch wird um 17 Uhr der Maibaum errichtet. Es gibt musikalische Darbietungen durch den Musikverein und den Liederkranz-Jugendchor "Singteufelchen". Der Gewerbeverein möchte den Bürgern an diesem Abend Freibier spendieren.

Hier wird in den Mai getanzt

> Der Wieslocher Tanzclub Schwarz-Gold lädt am Mittwoch ins Palatin, Ringstraße 17-19 ein, um gemeinsam in den Mai zu tanzen. Ab 20 Uhr möchte das Tanzorchester Michael Holz für jeden Tanzstil den richtigen Sound treffen, ob langsamer Walzer, Quickstep, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba oder Salsa. Der Dresscode ist Abendgarderobe. Tickets sind ab 31,80 Euro unter www.palatin.reservix.de erhältlich.

> Bei den Konzerten des Dielheimer Frühlings ist nicht nur Tanzen, sondern auch Mitsingen erwünscht. Ab 19 Uhr treten im Rahmen von "Swingin’ Wiwa" die Bands "Made of Wood" mit Akustik-Rock, Pop, Country und Blues sowie "Amokoma" mit Funk, Soul und Hip Hop auf. Örtliche Vereine kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

> Auf dem Baiertaler Sportplatz in der Jan-Klep-Straße legt am Mittwoch ab 19 Uhr, DJ Flamingo im geräumigen Partyzelt auf. Für die Tänzerinnen und Tänzer gibt es auf dem Platz einen Bierwagen, die Lady-Bar und leckere Speisen. Organisiert ist das Fest von der Spielvereinigung.

> Auf dem Platz vor dem TSV-Rot-Vereinsheim, Kirrgasse 22, laden die Handballsportler ab 19 Uhr, zum "Tanz in den Mai" ein. An der Bar sollen die Tänzerinnen und Tänzer mit Bier, Wein, Longdrinks und Aperol Spritz verwöhnt werden.

Hier finden Feste am 1. Mai statt

> Mit den historischen Feldbahnloks im Wieslocher Feldbahnmuseum, In den Weinäckern 2, kann am Donnerstag über die frisch sanierte Waldstrecke gefahren werden. Von 10 bis 17 Uhr können insbesondere Familien schöne Stunden verbringen. Es gibt einen großen Sandspielplatz, kleine Loks können selbst gesteuert werden und es wird Kaffee und Kuchen angeboten. Der Eintritt ist frei, Fahrten mit der Feldbahn müssen bezahlt werden.

> Die Wieslocher Gartenfreunde laden auf ihr Gelände in den Talwiesen 3 ein. Ab 10 Uhr werden herzhafte Speisen, Kaffee und Kuchen serviert. Auch soll es musikalische Unterhaltung geben.

> Bei der Winzerrast in Wiesloch findet ab 11 Uhr ein Maifest im Bögnerweg 3 statt. Es werden Weine von den Winzern von Baden, Kurpfälzer Wurst und Flammkuchen angeboten. Live-Musik von "Stefan Zirkel & So" gibt es ab 14 Uhr. Für die Kinder soll eine Hüpfburg aufgebaut werden.

> In Baiertal veranstaltet die Spielvereinigung ein Maifest auf dem Sportplatz in der Jan-Klep-Straße 1. Um 11 Uhr beginnt das Fest mit einem Weißwurstfrühstück. Auch der neue Kunstrasenplatz wird eingeweiht. Den Mittag über gibt es Kaffee und Kuchen, außerdem hat der Bierwagen und die Lady-Bar geöffnet. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und es kann auf dem Spielplatz getobt werden.

> Auf dem Dorfplatz in Frauenweiler findet ab 10 Uhr das Fest zum 1. Mai statt. Organisiert vom FC Frauenweiler und dem Stadtteilverein. Es gibt überdachte Sitzmöglichkeiten. Den Gästen werden Kaffee, Kuchen und Gegrilltes angeboten.

> Der MSC Schatthausen lädt in sein Clubhaus, Hohenhardter Straße 35, ein. Ab 11 Uhr bietet der Verein Bewirtung sowie einen Eselspfad an. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren dürfen ein Elektro-Motorrad-Schnuppertraining absolvieren. Am Wasserfall wird den Besucherinnen und Besuchern eine Fahrradtrialshow geboten.

> Im Walldorfer Waldstadion, Schwetzinger Straße 92, veranstaltet der VFR Walldorf sein diesjähriges Maifest. Von 11 bis 18 Uhr, werden Speisen und Getränke angeboten, es soll auch vegetarische Alternativen geben. Die Besucher können beim Fußball-Darts Preise gewinnen.

> Die Tierfreunde Balzfeld laden zu ihrem Maiausschank ab 11 Uhr in den Tierpark, Eschelbacher Straße 20, ein. Es werden verschiedene Würstchen im Brötchen, Pommes und kühle Getränke angeboten.

> Der Letzenberg-Tierpark in Malsch öffnet ab 10 Uhr seine Türen für sein Frühlingsfest am 1. Mai in der Tierpark-Ranch. Los gehen soll es mit einem Weißwurstfrühstück. Den Tag über werden den Besucherinnen und Besuchern kühle Getränke, Schnitzel, Steaks, Grillwürste, Schafskäse sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

> Die Mühlhäuser Winzer laden zu ihrem Winzer-Maifest an der Winzerhalle, am Radweg in Richtung Tairnbach, ein. Die Gäste können von 11 bis 20 Uhr Weine, Seccos, Liköre, Brände und Cocktails der lokalen Winzer verkosten.

> Auf dem Vereinsgelände feiern die Kleintierzüchter aus Rauenberg ab 10 Uhr ihr diesjähriges Maifest. Eröffnet wird die Veranstaltung mit dem Frühschoppen, ab 11 Uhr werden den Besuchern Schnitzel, Wurstsalat, heiße Wurst und Pommes serviert. Der Verein bietet badische Weine aus der Region, verschiedene Biere und alkoholfreie Getränke an.

> In der Rotenberger Sängerklause, Heiligenwiesen 2, veranstaltet der MGV Frohsinn ab 10 Uhr sein Maifest. Alle Maiwanderer oder Radfahrer sind herzlich eingeladen. Für Verpflegung ist gesorgt.

> Vor dem Vereinsheim des TSV Rot, in der Kirrgasse 22, wird zum Grillfest der Handball-Abteilung eingeladen. Ab 11 Uhr sollen den Gästen Spezialitäten vom Grill, Falafel sowie kühle Getränke angeboten werden.

> Das Paulanerfest des VFB St. Leon startet ab 10.30 Uhr auf dem Sportgelände, Kronauer Straße 110. Bier- und Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen werden vor Ort angeboten. DJ Thomas möchte für gute Unterhaltung sorgen.

> Der Schützenverein Rot lädt ab 10 Uhr, zu Spießbraten vom Holzkohlegrill in sein Schützenhaus in der Wieslocher Straße ein. Den Mittag über werden den Gästen auch kühle Getränke, Kaffee und Kuchen serviert.