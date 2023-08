Von Micha Hörnle

Schriesheim. Hirschberg hat sie abgeschafft, Weinheim nach heftiger Debatte dann doch nicht, in Schriesheim wird gar nicht erst darüber geredet: die unechte Teilortswahl. Die ist eine baden-württembergische Spezialität und garantiert einem "Wohnbezirk" – also in der Regel einem Stadt- oder Ortsteil – eine bestimmte Anzahl von Sitzen im Gemeinderat.