Region Heidelberg. (bmi/lew) Büttenreden, Gardentänze, Guggenmusik: Dieses Programm steht vielerorts am Wochenende an. Neben diversen Prunksitzungen warten rund um Heidelberg auch speziell für Kinder Faschingsveranstaltungen. Wo außerdem am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Februar, gesungen und geschwätzt, geschwommen und geschwitzt, gelernt und geschnitten wird, fasst die RNZ – soweit bekannt – zusammen.

Bammental

> Das Gymnasium erleben können Viertklässler und ihre Eltern am Samstag bei einem Vormittag der offenen Tür. Beginn ist um 10 Uhr in der Mensa, wo das Bildungsangebot der Schule und ihre Profile aufgezeigt werden, ehe bis 12.30 Uhr verschiedene Rundgänge und Präsentationen zu Fachbereichen und AG-Angeboten stattfinden.



> Obstbäume fachgerecht schneiden lernen können Interessierte am Samstag um 9.30 Uhr. Dann startet im Tauschackerweg am Zuweg zum Restaurant Seeblick ein kostenfreier, rund zweistündiger Obstbaum-Schnittkurs von Bammental3 – Bäume, Bienen, Blühwiesen. Gärtnermeister Wilhelm Müller vom Obst- und Gartenbauverein gibt Tipps und Tricks aus der Praxis, anmelden kann man sich im Vorfeld über die Internetseite der Gemeinde.



> Kinderfasching feiert der Turnverein (TV) Bammental am Sonntag. Der steigt ab 14.11 Uhr in der Elsenzhalle. Versprochen wird laut Ankündigung "eine kunterbunte Faschingsparty mit viel Spaß, Spielen und guter Laune".

Dossenheim

> Zur Bayrischen Langen Saunanacht lädt der örtliche Saunaverein am Samstagabend in die Sauna ans Hallenbad ein. Auf Besucher warten von 20 bis 1 Uhr exotische Aufgüsse, Häppchen, ein illuminiertes Hallenbad und auf Wunsch auch Thai-Massagen, die gebucht werden können. Karten gibt es vor Ort.

Eppelheim

> Seine Prunksitzung hält der Eppelheimer Carneval Club (ECC) am Samstag ab 19.11 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle ab. Die Veranstaltung ist längst ausverkauft – wer eine Karte ergattert hat, darf sich auf den Festabend unter dem Motto "50 Jahre Fastnachtsglück – Wir reisen in der Zeit zurück" freuen. Mit dabei sind bekannte Eppler Fastnachtsgrößen wie Sonja Treiber und Heidi Dorn, die "Hoi Dois", das neue Duo "Stallhas und Wasserturm", die ECC-Garden und Tanzgruppen und die Rückkehr von "Anares" alias Andreas Fleischhacker. Musik gibt’s von der Guggenmusik "Die Huddelschnuddler" und der Band "Lorena Huber and the rocking souls".



> Zur Bundestagswahl informieren CDU und Grüne am Samstag mit einem Infostand am und gegenüber vom Wasserturm. Von 9 bis 12 Uhr können sich Interessierte mit Vertretern der Stadtverbände über politische Themen austauschen.

Gaiberg

> Den Gaiberger Kinderfasching veranstaltet der örtliche Musikverein und Turn- und Sportverein (TSV) am Sonntag. In der TSV-Halle geht’s um 14.11 Ihr los, Einlass ist ab 13.30 Uhr und neben laut Ankündigung "buntem Programm, lustigen Spielen und toller Musik" auch für Verpflegung gesorgt.

Leimen

> Die Schwimm-Kreismeisterschaften finden am Samstag ganztägig im Hallenbad des Bäderparks statt. Hier werden in verschiedenen Disziplinen wie Wettkampfklassen die besten Schwimmer der Region gesucht. Beginn ist um 9 Uhr, Einlass ab 8 Uhr, für Verpflegung ist gesorgt. Im Anschluss findet abends noch ein Wasserballspiel statt, das Hallenbad ist an diesem Tag für öffentliche Nutzung nicht verfügbar.



> Zum Bambinireiten lädt der Reitsportverein am Sonntag auf sein Gelände in der Landgrafenstraße. Von 11 bis 14 Uhr sind dort neben den Reitrunden auch Bastel- und Spielaktionen sowie Kinderschminken geboten. Ein Reit- oder Radhelm sollte mitgebracht werden und beim schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Reithalle statt.

Lobbach

> Zum Loffelder Fasching laden die Freiwillige Feuerwehr Lobbach und die SG Lobenfeld am Samstag in die Maienbachhalle nach Lobenfeld. Offizieller Beginn ist um 19.31 Uhr, der Einlass startet ab 18.46 Uhr. Geboten wird ein buntes närrisches Programm mit Event-DJ, Showtanz und Bewirtung. Karten im Vorverkauf gibt es beim Gasthaus Kloster und beim Café Montanari in Lobenfeld, bei der Volksbank in Waldwimmersbach sowie bei Haargalerie in Spechbach. Für Restkarten wird eine Abendkasse eingerichtet.

Mauer

> Kinderfasching wird am Sonntag in der Sport- und Kulturhalle gefeiert. Los geht’s um 14.11 Uhr. Veranstalter ist der TV Mauer. Geboten werden unter anderem verschiedene Spiele, ein Mitmachprogramm mit Musik und Tanz sowie eine Kinderdisco. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für erwachsene Begleitpersonen ist der Eintritt frei. Der Verein freut sich zudem über Kuchenspenden, die zwischen 9 und 11 Uhr sowie ab 13 Uhr abgegeben werden können. Wegen der Allergene wird um eine Kopie des Rezepts oder um eine Zutatenliste gebeten.

Meckesheim

> Die Prunksitzung des FC Germania Meckesheim-Mönchzell findet am Samstag in der Lobbachhalle statt. Beginn ist um 19.33, Einlass ab 18.30 Uhr. Besucher dürfen sich auf Büttenreden, Tanzgarden, Auftritte des SFZ Meckesheim sowie einen Barbetrieb freuen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.



> Zur Krankensalbung und Krankensegnung lädt die katholische Kirchengemeinde am Samstag in die katholische Kirche. Der besondere Gottesdienst wird hier um 18 Uhr abgehalten.

Neckargemünd

> Ein Klangraumkonzert besonders für Familien erleben kann man am Sonntagabend im ökumenischen Kirchenzentrum Arche. Im Spitzerfeld 42 wird um 18 Uhr der "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns aufgeführt. Jörg Beyerlin spricht den Text von Loriot, das Duo Humburger bringt die Musik in einer Klavierfassung zu Gehör.

Neckarsteinach

> Zum Kindergottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag in die evangelische Kirche ein. Um 11 Uhr gibt es dort neben Geschichten aus der Bibel Lieder und Spiele, es wird gefeiert sowie gebastelt.



> Spiel, Spaß und Heiterkeit verspricht die Kinderfastnacht der Turnabteilung des TB Neckarsteinach am Sonntag. Ab 14.30 Uhr sind in der Vierburgenhalle als Showacts die Minigarde und Rasselbande der Hirschhorner Ritter geboten.

Nußloch

> Klaviermusik gibt es am Samstag um 15 Uhr in der ehemaligen Synagoge zu hören. In der Hauptstraße 115 findet ein Vorspiel der Klavierklasse von Chiung-Ying Huan bei der Musikschule "Südliche Bergstraße" statt.



> Eine Seniorensitzung veranstaltet der Karneval Club Nußloch (KCN) am Samstag in der Festhalle. Los geht’s um 14.11 Uhr.



> Einen Kaffeenachmittag bietet das Haus Rheinblick am Sonntag an. Hierzu lädt die evangelische Heimstiftung von 14.30 bis 16.30 Uhr in die Cafeteria ihres Pflegeheims in der Hauptstraße 96.



> Ponyreiten für Kinder bietet der Reitverein am Sonntag auf seiner Anlage in der Lichtenau an. In der Rudolf-Harbig-Straße 1 können Kinder zwischen 12 und 14 Uhr mit Begleitung und gegen eine Spende ein paar Runden auf den Pferdchen drehen.

Sandhausen

> Das Repaircafé findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Gemeindebibliothek statt. Hier wird unter anderem Elektrokleingeräten, Kleinmöbeln, Textilien, Fahrrädern und Laptops ein zweites Leben ermöglicht. Die Freiwilligendienste erfolgen auf Spendenbasis, weitere Helfer werden gesucht, E-Mail: repaircafe-sandhausen@web.de



> Ein Wahl-Infostand des FDP-Ortsverbands Sandhausen findet sich am Samstag von 10 bis 12 Uhr beim Nahkauf in der Bahnhofstraße 1. Bei Regen wird der Stand vor das Geschäft Optik Mattern in der Hauptstraße 97 verlegt.

Schönau

> Ein Konzert mit dem "Bugggl-Trio" findet am Samstag um 19.30 Uhr in der "Bärenhöhle" im ICC Pfälzer Hof im Ringmauerweg 1 statt. Veranstalter ist der Verein Kulturbrücke Schönau. Das Trio präsentiert bekannte Rock- und Popsongs. Der Eintritt ist frei.

Spechbach

> Ein Vortrag zum Thema "Die Blutegeltherapie: ein kleiner Wurm mit großer Wirkung" wird am Samstag von 11 bis 12.30 Uhr vom Naturheilverein Spechbach und Umgebung veranstaltet. Referentin ist die Heilpraktikerin Martina Apfelbaum. Veranstaltungsort ist die Müller’sche Scheune in der Oberstraße 19 in Eschelbronn. Eintrittskarten gibt es direkt vor Ort, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



> Zum 13. Winterboule lädt der Tennisclub am Samstag auf seine Anlage. Veranstaltungsbeginn ist um 10, Spielbeginn um 11 Uhr. Teams können nicht mehr nachgemeldet werden, Zuschauer sind aber willkommen.



> Einen Maskenball gibt es am Samstag für "neugierige Kids von fünf bis zehn Jahren" im katholischen Gemeindezentrum. Dort sind von 10 bis 14 Uhr beim Entdecker-Club gegen einen symbolischen Unkostenbeitrag Geschichten aus der Bibel, "Singen und Spaß haben" und ein Mittagessen geboten.



> Kinderfasching feiert der Förderverein der Grundschule am Sonntag. Bei freiem Eintritt sind ab 14.11 Uhr in der Turnhalle für eine Mini-Disco, Spiele sowie Verpflegung gesorgt. Der Eintritt ist frei und Spenden sind ebenso wie Verkleidungen willkommen.

Wiesenbach

> Seine Prunksitzung hält der Wiesenbacher Carnevalclub "Die Schisslhocker" am Samstag in der Biddersbachhalle ab. "Macht euch bereit für grandiose Garde- und Showtänze, lustige Büttenreden und vor allem gute Stimmung", heißt es in der Ankündigung. Einlass ist um 18, Beginn um 19.11 Uhr und Karten gibt es im Vorverkauf bei "Sun & Relax" in Wiesenbach.

Wilhelmsfeld

> "Reparieren statt wegwerfen" lautet am Samstag im katholischen Gemeindehaus von 14 bis 17 Uhr das Motto. In der Johann-Wilhelm-Straße 62 findet dort das zweite gemeinsame Reparaturcafé der Gemeinden Wilhelmsfeld, Schönau, Heiligkreuzsteinach und Heddesbach statt. Die Veranstaltungsreihe wurde im Rahmen des Klimaschutzmanagements im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) initiiert.