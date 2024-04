Von Sarah Eiselt

Region. Auch dieses Jahr kommen Menschen zum Ersten Mai zusammen – nicht nur zum traditionellen "Tanz in den Mai", sondern auch zum Stellen des Maibaums, zu Grillfesten oder Sport- und Musikveranstaltungen. In dieser Übersicht hat die RNZ die Termine der Region zusammengestellt.

Wiesloch

> Der Tanzclub Schwarz-Gold lädt am Dienstag, 30. April, zum "Tanz in den Mai" ein. Um 20 Uhr werden die Tänzerinnen und Tänzer im Staufersaal des Palatins, Ringstraße 17-19, ihre drei Shows zeigen. Infos unter: www.palatin.de.

> Das Feldbahn- und Industriemuseum beginnt seine Saison am Mittwoch, 1. Mai mit einer "Fahrt in den Mai", zwischen 10 und 17 Uhr. In den Weinäckern 2 können Besucher die Feldbahnen und andere Maschinen in Aktion erleben.

> Die Gartenfreunde feiern am Vormittag des 1. Mai mit Kaffee, Kuchen und Musik den Beginn des Monats. Ab 10 Uhr sind alle Menschen eingeladen, in den Talwiesen 3, mit in den Mai zu feiern.

Baiertal

> Die Spielvereinigung Baiertal lässt am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr mit einem "Tanz in den Mai" den Winter ausklingen – mit Musik und kalten Getränken. Am Mittwoch, 1. Mai, wird ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück veranstaltet mit anschließendem Grillen. Es stehen ein Bierwagen, eine "Lady Bar", Kaffee und Kuchen zur Verfügung. Für die Kleinsten gibt es Stationen, den Spielplatz sowie eine Hüpfburg.

Frauenweiler

> Der FC und der Stadtteilverein Frauenweiler laden zum 1.-Mai-Fest ein. Ab 10 Uhr werden auf dem Dorfplatz Gegrilltes, Maultaschen, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Schatthausen

> Der MSC Schatthausen veranstaltet ein Grillfest am 1. Mai: Mit Würstchen und Steaks beginnt bereits um 9 Uhr das Vergnügen auf dem Gelände des MSC, beim MSC-Clubhaus in der Hohenhardterstraße 35.

Walldorf

> K.J. Dallaway and Friends präsentieren ihr Können am Dienstag, 30. Mai, beim "Groove in den Mai" im Restaurant "Mint Dine & Bar", Schwetzinger Straße 88. Beginn ist um 21 Uhr. Mit verschiedensten Musikrichtungen möchten sie die Zuhörer zum Tanzen bewegen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro.

> Der VfR Walldorf veranstaltet am Mittwoch, 1. Mai, ein Maifest am Stadion, Schwetzinger Straße 92. Ab 10 Uhr gibt es gegrillte Spezialitäten, Kuchen und verschiedene Getränke. Für sportliche Betätigung und Unterhaltung werden verschiedene Spiele angeboten, so etwa Fußball-Darts.

> Im Schlupfloch wird nicht nur der Feiertag, sondern auch das achtjährige Bestehen gefeiert: Zum Tanz in den Mai und der ,Geburtstagsfeier’ sind am Dienstag ab 21 Uhr Interessierte bei freiem Eintritt willkommen mit Musik von DJ Nobss und DJ Chriz.

Dielheim

> Der"Dielheimer Frühling" begrüßt die Jahreszeit an insgesamt zwei Tagen. Beginn ist am Dienstag, 30. April, ab 17.30 Uhr mit dem traditionellen Stellen des Maibaums der Freiwilligen Feuerwehr am Rathausplatz. Ab 19 Uhr wird mit Livemusik in den Mai getanzt. Zudem treten die Bands "Coulord Rain" und "die dicken Kinder" auf. Mit der Eröffnung des Maiausschanks am nächsten Tag, 1. Mai, geht es ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz weiter: Mit musikalischer Unterhaltung durch Bodo.

> Das Maibaumaufstellen, veranstaltet vom Dielheimer Gewerbeverein, findet am Dienstag, 30. April ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt – mit 100 Litern Freibier. Zudem wollen die Kinder des Eckertsberg-Kindergarten mit Gesängen und Tänzen für Begeisterung sorgen und auch der Musikverein wird aufspielen.

Balzfeld

> Die Tierfreunde Balzfeld schenken am Mittwoch, 1. Mai, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr fleißig aus: Beim traditionellen Maiausschank für alle Gäste im Balzfelder Tierpark, Eschelbacher Straße 20.

Malsch

> Der Letzenberg-Tierpark veranstaltet auch dieses Jahr sein alljährliches Frühlingsfest am 1. Mai. Ab 10 Uhr geht es am Mittwoch in der Tierpark-Ranch los mit einem Weißwurstfrühstück, um den Frühling willkommen zu heißen. Für Verpflegung ist tagsüber zudem mit Gegrilltem, verschiedenen Backwaren und Getränken gesorgt.

Mühlhausen

> Das Maifest der Winzer findet am Dienstag, 30. April, an der Winzerhalle am Radweg statt. Ab 17 Uhr können sich die Besucher auf Livemusik der Band "The Deejays" freuen. Weiter geht es am Maifeiertag bereits ab 11 Uhr.

> Der Freizeitclub Asphalt wandert am Mittwoch 1. Mai, über Malsch, Östringen nach Rettigheim. Los geht es um 10 Uhr am Mühlhausener Rathaus in der Schulstraße 6.

Tairnbach

> Die Feuerwehr stellt traditionell auch dieses Jahr wieder den Maibaum auf: Am 30. April um 18 Uhr auf dem Tairnbacher Dorfplatz. Musikalisch umrahmt wird es durch den evangelischen Posaunenchor sowie von den Schülerinnen und Schülern der Tairnbacher Grundschule. Das Dorflädl übernimmt eine kleine Bewirtung.

Rauenberg

> Die CDU lädt alle Weinfans am Dienstag, 30. April, zur Weinlounge in den Hof des Winzermuseums ein. Zuerst wird auf dem Gerhard-Geißler-Platz der Maibaum gestellt. Danach geht es um 18 Uhr bei Kerzenschein und chilliger Musik weiter: Erdbeerbowle, Aperitifs, eine Weinauswahl sowie weitere Verpflegung warten auf die Gäste. Auch die Möglichkeit, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinde- und Kreisrat sowie die Ortschaftsräte näher kennenzulernen, besteht.

> Das Maibaumstellen auf dem Gerhard-Geißler-Platz findet am Dienstag, 30. April, 17 Uhr, vor dem Pfarrzentrum statt. Veranstaltet von der Stadt und dem Gewerbeverein Rauenberg sind alle Bürger eingeladen, mit den "Singteufelchen", dem Musikverein sowie ausreichend Freibier in den Monat zu starten.

> Der Kleintierzuchtverein lädt zum Maifest ein ab 10 Uhr am 1. Mai am Radwanderweg zwischen Rauenberg und Wiesloch unter der Autobahn. Ab 11 Uhr startet dann die Bewirtung mit Schnitzeln, Wurstsalat und Pommes, nachmittags folgen Kaffee und Kuchen.

Rotenberg

> Der MGV Frohsinn lädt zum Maifest an der Sängerklause Rotenberg ein. Am 1. Mai ab 10 Uhr sind Gäste in den Heiligenwiesen 2 willkommen. Angeboten werden Würste, Steaks aber auch Kaffee und Kuchen, sowie allerlei Getränke.

St.Leon-Rot

> Der TSV Rot tanzt wie gewohnt in den Mai. Am 30. April, auf dem Gelände des TSV Rot, Kirrgasse 22, laden die Handballer zum gemeinsamen Feiern ein. Los geht es um 19 Uhr. Weiter geht es am nächsten Tag mit dem Grillfest zum Ersten Mai: Mit verschiedenen Grillspezialitäten, Falafel oder Aperol.

> Der GV Frohsinn lädt am 30. April zum "Singen in den Mai" ein. Neben den gesanglichen Darbietungen der verschiedenen Chöre ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Um 17 Uhr startet die Veranstaltung auf dem Römerplatz an der Kastanienschule.

> Die Campingfreunde St. Leoner See stellen am 1. Mai um 11 Uhr den Maibaum am St. Leoner See auf. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen.

> Auch die Sportschützen Rot starten mit einem Maifest in den Frühling. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr, im Schützenhaus Rot in der Wieslocher Straße mit Spießbraten vom Grill.

> Der VfB St. Leon veranstaltet das traditionelle Paulanerfest auf dem Vereinsgelände. Gestartet wird am Mittwochvormittag, 1. Mai, ab 10.30 Uhr in der Kronauer Straße 110.

> Die Musikkapelle St. Leon-Rot freut sich auf Besucher, die dem "Mailiederspielen" lauschen: Ab 14 Uhr auf dem Römerplatz in Rot und ab 14.30 Uhr auf dem Amselplatz in St. Leon.

> Die Band "Catch 22" lockt mit Livemusik beim Rock in den Mai ins Veranstaltungszentrum Harres, An der Autobahn 60. Das Publikum darf sich ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf viele tanzbare Liedklassiker freuen. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro.