Von Armen Begic

Malsch/Mühlhausen. Regen im Überfluss anstelle von Weizenbier: So sah es am vergangenen Sonntag aus, als der Musikverein Konkordia zum Weizenbierfest geladen hatte. Als gegen 13 Uhr Unwetterwarnungen auf den Handybildschirmen eingingen, galt es zu retten, was gerettet werden konnte: Menschen, Kühlschränke und Mikrofonanlage standen 30 Zentimeter unter