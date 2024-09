Rot/Malsch/Mühlhausen. (aham) Pendlern stehen harte Wochen bevor. Zwei Bereiche der Landesstraße L546 werden saniert. Für 1,4 Millionen Euro lässt das Land die Fahrbahndecke erneuern und je nach Zustand des Unterbaus wird auch noch eine Asphalttragschicht eingebaut. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Buslinien 702 und 704.

> Zwischen Rot und Malsch wird ein 1,5 Kilometer langer Abschnitt der L546 erneuert. Genauer gesagt betrifft es den Bereich zwischen der Uhlandshöhe an der Kreuzung zur Bundesstraße B3 und der Einmündung der Straße "Am Bahnhof" im Roter Gewerbegebiet. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, beginnen die Arbeiten hier am Montag, 30. September, und sollen rund vier Wochen dauern.

Die Strecke ist in drei Baubereiche unterteilt – diese werden dann Bereich für Bereich gesperrt. Wie eine Kreissprecherin auf RNZ-Nachfrage betont, ist das Malscher Industriegebiet während der gesamten Bauarbeiten erreichbar. Wer jedoch mit dem Auto nach Rot beziehungsweise auf die Roter Seite des Industriegebiets wolle, müsse die Umleitung über die B3 und die L628, also die verlängerte Wieslocher Straße, nehmen. Radfahrer sowie Fußgänger werden über bestehende Wege umgeleitet.

Bei den Bauarbeiten rüstet der Rhein-Neckar-Kreis an den beiden Ampelanlagen im Streckenzug die Detektionstechnik auf Kameras um. Die Kosten hierfür belaufen sich je Anlage auf circa 17.000 Euro und werden vom Land getragen. Ebenso wird die gesamte Ampelanlage am Knotenpunkt B3 und L546 vollständig umgerüstet und erneuert. Die Kosten in Höhe von etwa 80.000 Euro werden vom Bund getragen.

Der Verkehr wird – an die jeweiligen Bauphasen angepasst – mit einer provisorischen Ampelanlage geregelt. Dass dies zu Stau – insbesondere zu den Stoßzeiten auf der stark befahrenen B3 führt – konnte die Kreissprecherin nicht ausschließen: "Das wird man sehen."

Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls betroffen: "Aufgrund der verlängerten Umlaufzeiten können die Zuganschlüsse am Bahnhof Rot-Malsch und Wiesloch-Walldorf nicht gewährleistet werden", heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Es komme bei den Bussen zu planmäßigen Verspätungen von bis zu zehn Minuten sowie zu vereinzelten Fahrtausfällen.

Die Buslinien 702 und 704 fahren die Haltestellen "Rot-Malsch Bahnhof", "Lanzstraße", "SAP/Porschestraße" und "Opelstraße" im Gewerbepark St. Leon-Rot während der L 546-Bauarbeiten nicht an. Die Anbindung des Bahnhofs Rot-Malsch erfolgt nur über die Ostseite. Hier wird die Ersatzhaltestelle am P&R-Parkplatz eingerichtet. "Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit als gewohnt einzuplanen beziehungsweise einen Bus früher als gewohnt zu nehmen", heißt es seitens des Rhein-Neckar-Kreises.

> Zwischen Mühlhausen und Malsch wird die L546 ab 28. Oktober bis voraussichtlich Mitte November erneuert. Diese 1,3 Kilometer lange Strecke wird in zwei Abschnitte unterteilt, um eine Zufahrt ins Industriegebiet Mühlhausen zu gewährleisten.