Von Sarah Eiselt

St. Leon-Rot. "Ich hatte schon immer viel Freude an der Musik, besonders am Hip Hop. Mein Papa hat das viel gehört", erzählt Selina Pack, bekannt als "Caddy Pack". Die 34-Jährige aus St. Leon-Rot ist ab Donnerstag im Fernsehen zu sehen, und zwar in der Rap-Version der Sendung "The Voice of Germany". Acht Wochen lang heißt es dann: Daumen drücken für den Sieg – auch wenn es ihr eigentlich nicht um Erfolg geht.

"Der ist bei mir schon immer zweitrangig gewesen. Ich möchte zeigen, was ich kann." Die Musik gebe ihr viel, "sie erfüllt mich". Ihre Mutter hatte sie überhaupt erst auf das neue Fernsehformat aufmerksam gemacht. Selina wusste bis dahin nichts von einem Ableger der Sendung für die Musikrichtung Rap. Nacheinander treten dort die Kandidaten auf, präsentieren Songs vor Juroren, die mit dem Rücken zu den Singenden sitzen. Sie sollen so nur aufgrund der Stimme die Gesangsleistung bewerten.

Das Jury-Mitglied, das vom Kandidaten stimmlich überzeugt wird, betätigt einen Knopf, der Sitz dreht sich um. Damit ist der Kandidat in der nächsten Runde. Im Anschluss daran wird in kleineren Gruppen und mehreren Rundenwettkämpfen die beste Sängerstimme herausgefiltert. "Wer gewinnt, entscheiden im Finale die Zuschauer über eine Telefonabstimmung. Alles wie beim Original", erklärt Caddy Pack.

Auf die Frage, woher ihr Künstlername komme, muss sie aber erst einmal lachen: "Mit 14 Jahren mochte ich den Autohersteller Cadillac, heute nicht mehr. Und Pack ist mein Nachname." Bereits als Jugendliche hat sie an offenen Bühnen teilgenommen, bei denen Künstler ihr Talent zeigen können. "Das war damals sehr spontan", erinnert sie sich zurück. Bei einem solchen freien Auftritt wurde sie dann auch "entdeckt".

Ohnehin laufe alles sehr locker und über "Mundpropaganda und Empfehlungen": "Seit über zehn Jahren mischt ein mittlerweile guter Freund meine Musik ab. Er ist Tontechniker und lebt in Wuppertal, aber das funktioniert trotz der Entfernung gut." Aufgenommen wird allerdings zu Hause, im eigens dafür eingerichteten Studio: "Sich in professionelle Studios einzumieten, kann unglaublich viel kosten", so die Mediengestalterin. "Ich wollte immer etwas Kreatives machen, wusste aber, dass man in der Musikbranche nicht viel Geld verdient – oder eben nur schwer."

Hilfreich war ihre Ausbildung im Nachhinein trotzdem. Kein Management, kein Marketing von fremden Personen oder Agenturen: Selina macht alles selbst. "Es reicht nicht nur, gut zu sein, es muss die Menschen auch erreichen", sagt sie. Das ist ihr ohnehin am wichtigsten – und auch einer der Gründe, weshalb sie sich dazu entschied, sich für die Show zu bewerben.

Den Dreharbeiten zu "The Voice Rap" in Berlin ging ein selbst gedrehtes Bewerbungsvideo voraus. Kurze Zeit später überraschte ihre Familie sie mit der Zusage des Senders: "Mit ein paar Freunden und meiner Familie saßen wir gemütlich zusammen und haben Donuts bestellt – dachte ich zumindest. In der Box waren aber nicht nur Donuts, sondern auch die Überraschung, dass ich dabei bin. Alle haben sich riesig gefreut. Ich mich natürlich auch."

Auf der Bühne war sie dann aber, trotz Erfahrung, ein wenig aufgeregt, nach einigen Jahren wieder vor Publikum aufzutreten. "Ich habe schon als Vorband gespielt, unter anderem bei Konzerten von Kool Savas", so Selina weiter. Hinter der Bühne habe man aber tatsächlich weniger mit den Künstlern zu tun, als man denke: "Die machen ihre Arbeit und haben oft schlichtweg kein Interesse an Nachwuchskünstlern oder wissen nicht, ob und wenn ja, wer als Vorgruppe das Publikum unterhält. Das ist alles nicht ungewöhnlich."

Auch deshalb habe sich ihr persönlicher Fokus verschoben: Weg von solchen Konzert- oder Festival-Auftritten hin zur Musikproduktion für Streaming-Dienste. Und auch ihre Einstellung zur Musik hat sich mit den Jahren verändert: "Vom Stil her geht es eher in Richtung melodischer Rap, sogenanntem ,low fire’. Denn die Menschen möchten eher Lieder, die zu den Gefühlen und zur Stimmung passen, kein bestimmtes Genre mehr", verrät Caddy.

Außerdem habe auch sie sich verändert, weg von der "Rampensau" hin zur Authentizität: "Früher hat man eher Musik gemacht, die der ,breiten Masse’ gefällt. Aber vielmehr sollte man leben, was man macht. Das ist einfacher und weniger ermüdend. Außerdem muss man es ja mit sich selbst vereinbaren können." Dazu komme, dass auch sie sich persönlich verändert habe.

Mit Mitte 30 lebt sie in einer Partnerschaft, gemeinsam mit zwei Hunden und zwei Katzen, in einem Haus in St. Leon-Rot: "Mittlerweile ist die frühere Richtung zu viel, zu laut. Die klassischen Rap-Vorurteile von Stadt oder Vorort, mit Drogenkonsum, das erfülle ich nicht", lacht sie. "Ich liebe die Natur, die Musik, schätze Ruhe und Entspannung." Es gehe vielen Menschen so, dass sie reizüberflutet seien und sich eher nach etwas Ruhe sehnten.

Die Resonanz des Publikums bei Bühnenkonzerten vermisse sie manchmal aber trotzdem, gesteht sie. "Wenn die Leute abfeiern, was man macht, das ist ein unbeschreibliches Gefühl." Deshalb auch ihr Auftritt im Fernsehen: "Warum ich dann auch ausgerechnet noch bei der Rap-Version mitmache? Weil ich das gut kann, es mir Spaß macht", sagt sie. Sie ist froh, dass es das Format, speziell für diese Richtung, jetzt überhaupt gibt: "Besser spät als nie", lacht sie. Ob und falls ja, wie weit sie bei den ersten Runden, den sogenannten "Blind Auditions" gekommen ist, darf sie im Gespräch mit der RNZ leider nicht verraten: "Aber es war unglaublich."

Info: "The Voice Rap" ist ab dem 14. September immer donnerstags ab 22.50 Uhr auf ProSieben zu sehen.