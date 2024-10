Rot. (kbw) Wer Medikamente und Arzneimittel braucht, hat in St. Leon-Rot eine Anlaufstelle weniger: Die Mauritius-Apotheke in der Roter Hauptstraße ist dauerhaft geschlossen.

Darauf weist seit einigen Tagen ein Ausdruck an der Glastür hin. Er habe das Rentenalter erreicht und keinen Nachfolger gefunden, sagte der Inhaber auf Nachfrage.

Die Mauritius-Apotheke hatte in Rot 1993 den Betrieb aufgenommen. In dem Ortsteil haben Kunden jetzt noch die Wahl zwischen zwei Apotheken. Eine weitere gibt es in St. Leon. Die Apothekenversorgung in der Region ist damit dünner geworden. Ende 2023 schlossen sowohl die historische Stadt-Apotheke in Walldorf als auch die Apotheke in Rettigheim.