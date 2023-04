St. Leon-Rot. (adl) "Human Nation – Chor mit Band" gibt es bereits seit 25 Jahren und im Jubiläumsjahr hat man sich neue Ziele gesetzt und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Ein Grund zur Vorfreude ist die geplante Konzertreihe unter dem Motto "Don’t stop": am 23. April in der evangelischen Stadtkirche Wiesloch, am 21. Mai in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Rotenberg und am 18. Juni in der katholischen Kirche St. Mauritius in Rot. Die Veranstaltungen finden jeweils um 18 Uhr bei freiem Eintritt statt. Spenden sind willkommen.

Im Februar 1998 traf sich eine Gruppe von fast 30 Interessierten, um den Verein aus der Taufe zu heben, dessen Repertoire sich aus Gospel, Pop, Musical, Oldies und Folk zusammensetzen sollte. Der Vereinsgründung waren eineinhalb Jahre vorangegangen, in denen man sich zu Proben getroffen hatte und bei ersten Auftritten Erfahrungen sammeln konnte. Lothar Kollak wurde damals zum ersten Vorsitzenden gewählt, Konrad Knopf hatte sich bereit erklärt, die musikalische Leitung zu übernehmen.

Bereits Ende März 1998 fand die erste Großveranstaltung im Harres unter dem Motto "Sing A Song" gemeinsam mit anderen Chören erfolgreich statt. Von Anfang an legten die Mitglieder des gemischten Chors Wert darauf, neben der Musik weitere gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. Das waren beispielsweise Wanderungen, Feste oder Konzertbesuche. So wurde das jährliche Chorwochenende auf der Burg Breuburg, zusammen mit Partnern und Kindern, zur Tradition. Jährlich ist Human Nation auch bei der Straßenkerwe in Rot dabei.

Weiterhin wurden Gottesdienste gestaltet, Konzerte unter eigener Regie erarbeitet und Auftritte bei verschiedensten Feierlichkeiten gestaltet. Auch über die Grenzen von St. Leon-Rot hinaus machte sich der Chor einen Namen. Beflügelt von dem Erfolg wurde eine CD aufgenommen, die 2002 erschien.

Die Gemeindeverwaltung stellte für Proben zunächst einen Raum in der Kastanienschule in Rot zur Verfügung, seit 2002 ist der Übungsraum im Alten Rathaus in St. Leon. Seit der Gründung ist der Chor auch Teil des Badischen Sängerbunds. Inzwischen hat sich Human Nation weiterentwickelt: zu einem vierstimmigen Chor, der vor Energie sprüht und mit Leidenschaft bei der Sache ist.

Das Repertoire ist gut gemischt, diese Vielfalt macht dem Chor Freude, die ...