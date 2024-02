Von Sebastian Lerche

Rot. Wer gehört zum Umzug? Wer zur Zuschauermenge? Die Übergänge sind fließend, wenn in Rot die Wogen der Narretei hochschlagen. Beim gestrigen Faschingsumzug hielt es die vielen Schaulustigen nicht lange am Straßenrand und die gut 20 Gruppen mit ihren bunten, heiteren Beiträgen blieben nicht immer auf ihrem vorgesehenen Weg.

Es ging von der Parkring-Sporthalle über die Hauptstraße zum Gelände des FC Rot, wo bei der Abschlussfete mit viel Guggenmusik bei Speisen und Getränken kräftig weitergefeiert wurde. Doch schon davor war die Partylaune auf dem Siedepunkt. Die Umzugsakteure posierten für Fotos der Zuschauer, warfen Gutsel, Lutscher und andere Leckereien in die Menge, die daraufhin eifrig suchend umherhuschte, besonders die Kinder. Man mischte sich unter die Leute am Wegesrand, begrüßte alte Bekannte oder stieß mit Freunden auf den Höhepunkt der Fastnacht an.

Die Gäste waren farbenfroh, lustig und fantasievoll verkleidet, als kleine Drachen auf große Bären, überdimensionale Marienkäfer auf Miniaturhexen, Superhelden auf Teufelchen trafen. In Rot sind also irgendwie alle Teil des Umzugs.

Alle Umzugsgruppen, auch die Gruppe Yolo, verteilte großzügig Gutsel und andere Süßigkeiten unter den Zuschauern. Foto: S. Lerche

Mit einem großen Zirkuszelt und einer Schar Artisten und Clowns machte der FC Rot den Anfang, ehe die Matrosen der Gruppe Black Mambas daherschipperten. Die Guggenmusiker der Bärämadd’l aus Kronau gaben sich klangvoll und laut. Die Prinzengarde des Gesangvereins Frohsinn Rot winkte der Menge fröhlich zu und die Frösche der Gruppe Yolo forderten zum Küssen auf – in der Hoffnung, in Prinzen und Prinzessinnen verwandelt zu werden, trugen sie bereits schmucke goldene Kronen.

Einen Gefangenen machten die Crazy Dogs beim Roter Faschingsumzug inmitten einer riesigen, närrisch verkleideten Menschenmenge in Hochstimmung. Foto: S. Lerche

"Unter Wasser" waren die Aktiven des Volleyballclubs und die Schachfreunde Rot, in Polizei- und Ordnungsamtsuniformen, setzten das Tempo 30 im Ort entschlossen durch. Eine jammervolle Gestalt hinter Gittern zogen die Crazy Dogs auf ihrem Wagen hinter sich her: "25 Jahre lebenslänglich" lautete ihr Motto, die Motorsportler gaben sich aber entschlossen: "Wir haben nicht genug." Die Roda Riewediewe nahmen die angespannte Haushaltslage von St. Leon-Rot aufs Korn und begaben sich "auf die Suche nach dem verlorenen Gemeindegeld".

Märchenhaft wurde es mit dem Reit- und Fahrverein St. Leon: "Schneewittchen und die sieben Zwerge" war das Motto. Die Moikeffer-Gruppe verkündete "Schee war’s" bezüglich der 30 Jahre ihres Bestehens, ehe die Gruppe Jagschd-haufe "Woodstock in Rot" forderte: Die lässig und farbenfroh gekleideten Hippies, mit passenden Perücken und Sonnenbrillen, hatten auf ihrer ebenso schrill kolorierten Hütte einen Riesenjoint, der einladend vor sich hin qualmte.

Held Aquaman hatten die Handballer des TSV Rot mitgebracht. Foto: S. Lerche

Die Weiwer uf Axe in ihren Hexenkostümen verzauberten die Besucher, die "Aquamen" der Handballabteilung des TSV Rot verblüfften sie. Oben auf ihrem Wagen, der mit Meereswesen und einem großen Dreizack geschmückt war, winkte nämlich der König von Atlantis selbst, der Held aus den beliebten DC-Comics und -Filmen, und ließ sich von seinem Gefolge aus Meerfrauen und -männern sowie der Zuschauermenge huldigen.

Der Reit- und Fahrverein Rot hatte sich Kultpuppe Barbie mitsamt Ken verschrieben und der VFB St. Leon wollte hoch hinaus: als Raumfahrer und Aliens nämlich. Die Extrawerschd freuten sich über ein besonderes Jubiläum dieses Jahr: "50 Jahre St. Leon-Rot" – nicht ohne mit etwas Ironie hinzuzufügen: "Es geht doch."

Die Roter Ministranten gaben sich als "Wilde Kerle" ganz wie aus den erfolgreichen Kinofilmen, die Thekenschwestern der SG St. Leon wiederum waren ganz gutmütig und aufgeschlossen. Die KJG hatte sich vorgenommen: "Wir heben ab". Ihre Rakete wirkte schon startbereit, die Astronautenanzüge glänzten silbrig. Ansteckende Partylaune verbreiteten zudem die Hardcore Huddle Rot mit Belzgeier St. Leon.