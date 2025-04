St. Leon-Rot. (arb) Ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt will die Gemeinde St. Leon-Rot setzen und veranstaltet erstmalig die "Wochen der Vielfalt". Vom Montag, 5. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, können Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen aus der Region bei 32 Veranstaltungen, Workshops und Aktivitäten verschiedene Kulturen und Religionen, Perspektiven und Lebensweisen kennzulernen.

> Sportlich geht es zu beim traditionellen Frühlingslauf am Sonntag, 18. Mai, zwischen 9 und 13 Uhr in der Kirrgasse 22. Die Anmeldung für die Läufe über fünf und zehn Kilometer sowie die Läufe für Kinder zwischen vier und 15 Jahren über Strecken von 250 bis 1000 Meter ist möglich bis zum 17. Mai um 13 Uhr auf der Seite des Frühlingslaufs. Eine nachträgliche Anmeldung soll am Veranstaltungstag gegen einen Aufpreis von zwei Euro möglich sein.

> Zum Thema Kunst lädt die Künstlergruppe St. Leon-Rot zu drei Veranstaltungen ein: Am Freitag, 9. Mai, kann mit Aquarellfarben experimentiert werden. Am Freitag, 16. Mai, werden Stein-Mandalas erschaffen. Ein Werk angelehnt an Keith Haring können sich alle Interessierten am Freitag, 23. Mai, mit Acrylfarbe auf Leinwand malen.

Alle drei Workshops finden zwischen 16 und 19 Uhr in der Hauptstraße 115 statt; die Teilnahme daran kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 7. Mai respektive bis zum 13. und 20. Mai möglich, per E-Mail an i.klamp@t-online.de oder telefonisch unter 06227/51891.

> Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: So können Dritt- und Viertklässler an Stationen mit den Sinnen erleben, wie es sich anfühlt, alt zu sein, am Donnerstag, 8. Mai, von 16.30 bis 18.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche, Rathausstraße 1. Eine Anmeldung bis zum 29. April per E-Mail an st.leon-rot@kbsz.ekiba.de oder telefonisch unter 06227/52030 ist erforderlich.

Zum Spaßevent laden am Samstag, 16. Mai, das Kinder- und Jugendbüro und die Vereine. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren können sich zwischen 14 und 17 Uhr beim Jugendzentrum, An der Autobahn 56, an verschiedenen Stationen Herausforderungen stellen.

Ein Kindergartenfest unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind bunt", findet am Samstag, 24. Mai, zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Gelände des Kindergarten St. Marien in der Gutenbergstraße 4 statt.

> Unterhaltung gibt es am Samstag, 10. Mai, beim Kirchenkino, wenn ab 19 Uhr der Film "Vincent will meer" in der evangelischen Christuskirche, Rathausstraße 1, vorgeführt wird.

Unter dem Motto "Tanzen verbindet" ruft am Mittwoch, 14. Mai, um 18 Uhr der Verein "Smile" zum Flashmob mit angeleiteten Gruppentänzen auf dem Dorfplatz beim Harres auf.

Kulinarisch kommen am Freitag, 16. Mai, Kulturen zusammen. Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr wird gemeinsam "Köstliches aus dem Orient" gekocht, in der Küche der Mönchsbergschule, Schulstraße 9. Um Anmeldung bis Montag, 5. Mai, wird gebeten, per E-Mail an karin.geis@asyl-st-leon-rot.de oder telefonisch unter 0157/84695347.

> Informativ soll es bei zwei Vorträgen werden: Karin Kircher spricht am Montag, 5. Mai, im katholischen Pfarrheim St. Mauritius Rot in der Walldorfer Straße 4 ab 19 Uhr zum Thema "Was Sie wissen sollten über Demenz".

Für das Psychiatrische Zentrum Nordbaden referiert Oliver Elmer am Mittwoch, 7. Mai, zum Thema "Depressionen verstehen: Ursachen, Symptome und Wege zur Heilung". Der Vortrag findet im Rathaus in der Rathausstraße 2 statt, zwischen 15 und 16.30 Uhr. Um Anmeldung bis Montag, 5. Mai, wird gebeten, telefonisch unter 06227/538107.

> Auch etablierte Angebote nehmen teil, wie etwa die Veranstaltungen des Vereins "Vereint, darunter die Handarbeitsabende, die "Stark³ Kindergruppe" und der Spielesonntag. Ebenso der Lauf- und Walkingtreff des TSV Rot, und die Beratung des Pflegestützpunktes vom Rhein-Neckar-Kreis.

Info: Alle Informationen zu Aktionswochen gibt es unter www.st-leon-rot.de.