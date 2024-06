St. Leon-Rot. (slt) In der heimischen Garage ging es los mit einem Onlineshop, seit 2022 hat sie ihren eigenen Laden: Surour Alshihabi verkauft in der Markthalle im St. Leon-Roter Gewerbegebiet "Schiff" kleine Kunstwerke, die nicht nur das Herz von Süßwarenliebhabern höher schlagen lassen. "Wir möchten anderen Menschen die Waren präsentieren, ihnen näher bringen, nicht nur Araberinnen oder Arabern", erzählt sie, während sie auf pralinenartiges Kleingebäck zeigt. "Wir sind auf der ganzen Welt bekannt, schicken unsere Waren nach Kanada, in die Vereinigten Staaten oder auch nach Japan. Ich habe jede Bestellung selbst bearbeitet, jedes einzelne Paket selbst zur Post gebracht", so die gebürtige Syrerin, "und das alles von St. Leon-Rot aus."

Schon fast fünf Jahre sei die Gründung des Onlineshops her, erinnert sich Alshihabi zurück. "Mein Mann und ich kamen 2015 nach Deutschland, sind geflüchtet." Unbedingt die Sprache zu lernen, sei ihr erstes Ziel gewesen, also wurde direkt ein Deutschkurs gemacht. Ihr Mann hatte in Syrien Mathematik studiert, nach einem Praktikum fand er rasch eine Anstellung. Nach Feierabend wurde zusammen Deutsch gelernt. Surour Alshihabi startete daraufhin ebenfalls: Ein duales Studium für Business-Informatik in Mannheim, "aber das war mit unseren beiden Kleinkindern nicht vereinbar. Ich musste abbrechen, aber konnte nicht nur zu Hause sitzen als Hausfrau oder Mutter."

Schnell kam also die Idee auf, sich selbstständig zu machen: "Wir sind selbst keine Backmeister. Aber wir wissen, worauf es ankommt." Typisch syrisches Baklava, Kleingebäck & Co. fehlte in Deutschland, gehöre aber zu größeren Festen wie Hochzeiten dazu. "Doch wir fanden es hier immer nur in sehr schlechter Qualität. Viel zu feucht oder mit viel zu viel Zucker." Also wurde eine Produktionsstätte gesucht - fündig wurden sie in der Türkei. "In Istanbul wird nach unseren Ansprüchen und Wünschen und mit den besten Zutaten produziert. Anschließend versende ich die Waren in die ganze Welt – oder verkaufe sie hier in Rot."

Die Kunden wüssten die ausgezeichnete Qualität zu schätzen, den Unterschied schmeckt man. Die Kleingebäcke, Schokoladen oder "Petit Fours" entstehen in Handarbeit, enthalten nur wenige Zutaten, deutlich weniger Zucker. Sie sind teilweise gefüllt mit Datteln, Nougat, Marzipan oder Nüssen. "Wir verwenden keine pflanzlichen Öle, das findet man nicht überall", stellt Alshihabi raus. Zum Vergleich: Während in 100 Gramm herkömmlicher Schokolade mit fast 40 bis 60 Gramm die Hälfte aus Zucker besteht, enthalten ihre Produkte nicht einmal zehn Gramm davon.

"Das Wort ,Praliné’ hinzuzufügen, war die Idee einer Freundin", verrät die Ladenbesitzerin. Gerade wegen ihres Aussehens seien die Süßwaren gerne eine tolle Geschenkidee, nicht nur ein tägliches Produkt. "Wir wollten zudem charismatisch sein, nicht nur schlechte Erinnerungen etwa an den Krieg mitbringen", erklärt Alshihabi den Namen ihres Geschäfts. Ebenso eine Herzensangelegenheit ist ihr daher auch die enge und gute Zusammenarbeit mit den Lieferanten in der Türkei, wo fast 30 Leute die Produkte herstellen, sowie die gute Beziehung zu einer kleinen Kaffeerösterei aus Berlin, die – ebenfalls nach den Anforderungen der Syrerin – die Mischungen röstet, die sie verkauft.

Im "Charisma" lassen sich landestypische Kaffeesorten erwerben. Auch sogenannten grünen Kaffee, kennzeichnend für saudische Länder, oder bereits fertig abgefüllten zum Aufkochen gibt es: "Der ist stärker als Espresso und wird bei uns auch nur als Shot zu besonderen Anlässen getrunken", erzählt sie. In Zukunft möchte Alshihabi das Sortiment erweitern: "Wir suchen schon nach einer Produktionshalle, damit wir Baklava auch mit Frischkäse herstellen können."

Das meiste verkaufe sie allerdings über den Onlineshop, ohne den es ihr kleines Unternehmen heute nicht mehr gäbe, wie sie zugibt: "In der deutschen Kultur sind die Waren eher unbekannt; die Menschen noch etwas zögerlich. Auch wenn die Laufkundschaft hier in Rot fehlt, wir haben viel gearbeitet, um hier stehen zu können. Wenn sie zufrieden nach Hause gehen oder online bestellen, macht uns das glücklich. Nur dafür machen wir das."