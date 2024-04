Region Heidelberg. (lew/luw) Von Alphorn bis zünftig, von Kulinarik bis Kunst: Das Wochenende hat rund um Heidelberg wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten. Darunter auch ein dreitägiges Frühlingsfest in Meckesheim. Was genau am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, alles los ist?

Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick:

Dossenheim

> "Gesund. Regional. Nachhaltig. Gemeinsam." lautet das Motto des Angebots von BUND Steinachtal, "Slow Food Rhein-Neckar" und Naturpark Neckartal-Odenwald: Am Samstag wird von 17 bis 22 Uhr im Gemeindezentrum Martin-Luther-Haus ein Drei-Gänge-Menü angeboten, zudem geht es mit einem Vertreter des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord um das Fleisch des heimischen Schwarzkittels. Auch für Vegetarier gibt es ein Angebot; eine Anmeldung ist für alle Interessierten zwingend erforderlich unter Telefon 06220/9143581 oder per E-Mail an die Adresse bund.steinachtal@bund.net

> Ein Alphörner-Konzert findet am Sonntag um 18 Uhr in der Pankratiuskirche statt. Die Aufführung steht ganz im Zeichen des 160-Jahr-Jubiläums des Kirchenchors Dossenheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Eppelheim

> "Isn’t it romantic?" lautet das Motto eines Konzerts, zu dem der Sängerbund Germania am Samstag in die Josephskirche einlädt. Ab 19 Uhr treten der Kammerchor "con brio" und Tatjana Kontorovich am Klavier unter der Leitung von Kim Boyne auf.

> "Star Search" heißt die Talentshow der Kursstufe 1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, die am Samstag ab 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle stattfindet. Tickets können per E-Mail an saskia07.kuhn@gmx.de und unter Telefon 06221/752898 reserviert werden.

> Ein Einführungs-Gottesdienst für Pfarrerin Michaela Schmittberg findet am Sonntag ab 10 Uhr in der Pauluskirche in der Hauptstraße 56 statt. Geleitet wird dieser von der stellvertretenden Dekanin Katharina Treptow-Garben. Anschließend wird zum Empfang ins Gemeindehaus eingeladen.

> Orgelmusik aus Paris ist am Sonntag ab 17 Uhr im Rahmen eines Orgelkonzerts in der Christkönigskirche zu hören. Auf der neu erbauten und 2023 geweihten Orgel erklingt französische Orgelmusik von 1650 bis 1900. Es spielt Kirchenmusikdirektor Georg Koch. Der Eintritt ist frei.

> Zum gemeinsamen Fastenbrechen laden die Frauen der Lajnah Imaillah Eppelheim als Gruppe der Ahmadiyya-Gemeinde am Sonntag ab 16 Uhr ins Haus der Begegnung ein. Eingeladen sind alle Frauen, egal welchen Glaubens sie sind.

Gaiberg

> Zur Aktion "Sauberer Wald" lädt die Jugend- und Bambinifeuerwehr am Samstag ab 10 Uhr ein. Nach dem Treffpunkt am Feuerwehrgerätehaus geht es in den Wald zur Putzaktion, gegen 11.30 Uhr gibt es dann zurück bei der Feuerwehr noch einen kleinen Imbiss.

> Die Tennis-Saison beim TC Gaiberg startet am Sonntag um 10 Uhr mit einem Spaßturnier. Auch Nicht-Mitglieder sind wieder dazu eingeladen, sich am traditionellen Blümchenturnier zu beteiligen. Die Ergebnisse sind dabei zweitrangig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; wer teilnehmen möchte, kann einfach um 10 Uhr zur Anlage in die Panoramastraße kommen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr geplant.

Leimen

> Eine Pflanzentauschbörse veranstaltet die Initiative "Leimen Legt Los" am Samstag im Hof der Firma Bortz Garten-Gut in der Julius-Becker-Straße 2. Von 14 bis 16 Uhr können dort Gemüsepflanzen, Samen, Stauden, Sträucher, Zimmerpflanzen und Gartenliteratur ausgetauscht werden. Zudem bietet der Nabu insektenfreundliche Stauden zum Kauf an.

> Die Völkerballnight des Jugendgemeinderats findet am Samstag von 18 bis 24 Uhr in der Kurpfalzhalle St. Ilgen statt. Gruppen von mindestens je sieben Spielern ab 16 Jahren, die sich bereits angemeldet haben, treten gegeneinander an.

> Eine Ausstellung unter dem Titel "Abstrakte Blickwinkel" wird am Sonntag um 11 Uhr mit einer Vernissage in der Bettendorffschen Galerie eröffnet. Die Einführung übernimmt Beatrix Altmann-Schmitt. Die Ausstellung wird bis zum 30. Juni zu sehen sein.

> 50 Jahre Posaunenchor werden am Sonntag um 10 Uhr mit einem musikalischen Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in St. Ilgen gefeiert. Anschließend gibt es einen Empfang im Martin-Luther-Haus.

Mauer

> Eine öffentliche Führung zum Thema "Vom Menschen der Urzeit" veranstaltet der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" am Sonntag ab 14 Uhr. Treffpunkt ist das Vereins- und Informationszentrum im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4. Geleitet wird die Führung dieses Mal von Dr. Robert Böhm.

Meckesheim

> Das Meckser Frühlingsfest des SFZ-Musikzugs Meckesheim wird am Samstag, Sonntag und Montag gefeiert. Der Schaustellerbetrieb am Festplatz startet am Samstag um 14 Uhr, um 15 Uhr erfolgt die offizielle Zeltöffnung. Dann gibt’s Musik, um 16 Uhr folgt der Fassbieranstich, weiter gehts’s mit zünftigen Auftritten verschiedener Musikvereine. Den Abschluss bilden ab 20 Uhr die "Mückenlocher".

Tische für den Samstagabend müssen per E-Mail an info@sfz-meckesheim.de reserviert werden. Am Sonntag um 11.30 Uhr geht es weiter mit Musik, die über den Tag von verschiedenen Vereinen und Kapellen geboten wird. Am Montag ist dann ausschließlich Schaustellerbetrieb – dafür aber ab 14 Uhr als Familientag mit vergünstigten Preisen.

Neckargemünd

> Eine geführte Radtour bietet "Rad Guide Rhein-Neckar" Ralf Kochendörfer am Samstag an: Ab 11 Uhr werden 46 Kilometer über Rad-, Feld und Waldwege sowie Nebenstraßen zurückgelegt. Circa 650 Höhenmeter sind insgesamt zu bewältigen, die Rückkehr ist gegen 19 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen gibt es nach der erforderlichen Anmeldung, die nur noch am heutigen heutigen Freitag per E-Mail an radguide.ralf@netcom-mail.de und unter Telefon 01578/7909239 möglich ist.

> "Freiräume" live erleben heißt es am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr in der Villa Menzer. Dann veranstaltet die Stadt Neckargemünd gemeinsam mit dem Verein Villa Menzer einen Aktionstag, der die zahlreichen Möglichkeiten der dortigen multifunktionalen "Freiräume" in der Villa Menzer in den Fokus rückt. Das Programm findet sich unter www.villamenzer-neckargemuend.de

> Ein Abend mit Texten und Liedern von Bertolt Brecht wird am Sonntag ab 19 Uhr im Martin-Luther-Haus an der Friedensbrücke 2 geboten. Das Motto lautet "Lasst euch nicht verführen". Veranstalter sind "Neckargemünd gemeinsam gestalten" und Hermino Katzenstein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Neckarsteinach

> Einen Handball-Schnuppertag bietet der TB 04 am Samstag ab 10 Uhr in der Vierburgenhalle an. Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren sind dazu eingeladen, wobei die Anmeldefrist bis vergangenen Mittwoch lief.

> Eine Trauerwanderung veranstaltet der Ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werks Heidelberg am Sonntag in Neckarsteinach. Los geht’s um 10 Uhr am S-Bahnhof Neckarsteinach am Treppenaufgang bei Gleis 1. Die Wanderung wird von ehrenamtlichen Trauerbegleitern unterstützt. Die Strecke umfasst zwölf Kilometer bei 400 Höhenmetern. Weitere Infos unter Telefon 06221/5996620.

Nußloch

> Zu einem Frühlingskonzert lädt das Kammer-Orchester Nußloch am Sonntag um 18 Uhr in die evangelische Kirche ein. Gespielt werden Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Baptist Vanhal und Paul Wranitzky. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

> Zur "Nußlocher Mahlzeit" lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag um 12.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in der Hauptstraße 99 ein. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen mit kleinem Geldbeutel; jedoch sind alle eingeladen, die gerne in Gemeinschaft essen und sich unterhalten.

Sandhausen

> Zu einer Matinee lädt der Soundhouse-Chor am Sonntag ab 11 Uhr in die Alte Synagoge ein. Sollten noch Karten vorhanden sein, gibt es dafür eine Abendkasse.

Schönau

> Zur Bürger-Putzaktion unter dem Motto "putzmunter" ruft die Stadtverwaltung am Samstag auf. Freiwillige können von 9 bis 12.30 Uhr Müll aufsammeln oder auch kaputte Dinge reparieren. Interessierte können sich dafür auch vorab im Rathaus unter Telefon 06228/20713 anmelden, sodass die einzelnen Einsätze koordiniert werden können. Um 12.30 Uhr gibt es am Rathaus ein kleines Dankeschön, zudem kann dort der gesammelte Müll abgegeben werden.

Spechbach

> Eine Feuerwehrübung findet am Sonntag ab 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt. Die Einsatzkräfte zeigen ihr Können und freuen sich dabei über Publikum.

Wiesenbach

> Die Kunstausstellung "Reduktion/Minimalismus" in der Bürgergalerie Alte Ziegelei startet am Sonntag um 15 Uhr mit einer Vernissage. Interpretiert wird das Ausstellungsthema von insgesamt 25 Kunstschaffenden. Die Ausstellung wird bis zum 9. Juni zu sehen sein.

Wilhelmsfeld

> "Herby’s World Weltmusik" ist am Sonntag ab 17 Uhr zu Gast in der evangelischen Kirche. Veranstalter ist der Verein Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende erbeten.