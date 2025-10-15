Mittwoch, 15. Oktober 2025

28 Prozent aller Straftaten sind Beleidigungen

In Spechbach stellte Polizeihauptkommissar Metzger die Kriminalitätsentwicklung vor.

15.10.2025
Bürgermeister Braun überreichte Revierleiter Metzger ein Abschiedsgeschenk nach dessen letztem Spechbacher „Briefing“. Foto: A. Dorn

Spechbach. (agdo) Als ein "gallisches Dorf" bezeichnete Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger den Ort Spechbach. Und das meinte er positiv. Denn immer, wenn er hierher komme, habe er das Gefühl, dass die Welt hier noch in Ordnung sei. Dies sagte Metzger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Bürgersaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stand die Kriminalitäts- und Verkehrsentwicklung

