Ladenburg. (stu) "Einen Spatenstich für ein Bauobjekt in einer solch großen Dimension hatte ich noch nie", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, als er sich am Dienstagmittag mit Baustellenhelm und Spaten in Stellung brachte.

Gemeinsam mit den Akteuren von UGG (Unsere Grüne Glasfaser) und der für den Ausbau verantwortlichen Baufirma Fosiva gab er den Startschuss für den Ausbau des