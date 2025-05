Von Marion Gottlob

Schriesheim. Ab dem Jahr 2026 ändert sich für die Katholiken sehr viel. Dann wird die Kirchengemeinde in der Pfarrei "Nordbadische Bergstraße" aufgehen. Brigitte Petrusch, Ehrenamtliche der katholischen Gemeinde, sagt: "Wir sind eine lebendige Gemeinde und glauben an eine Zukunft!" So werden sich 20 Gruppen der katholischen Gemeinde an diesem Samstag,