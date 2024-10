Schriesheim-Ursenbach. (hö) Am übernächsten Wochenende, Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, feiert das Odenwald-Dorf wieder seine Kerwe. Und die ist traditionell ganz gemütlich und familiär.

Der zentrale Festplatz ist direkt am Dorfgemeinschaftshaus. Bereits am Samstag um 18 Uhr geht es los – mit Longdrinks und italienischer Pizza an der "UrsenBAR", dem Zelt auf dem kleinen Vorplatz.

Am Sonntag folgt dann das traditionelle Schleppertreffen. Archivfoto: Dorn

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, danach treffen auch schon die aus Altenbach kommenden Schlepper ein. Seit 2011 organisiert Wilhelm Körbel das Schleppertreffen, das an sich schon ein besonderes Schauspiel ist: Um 10 Uhr starten die historischen Traktoren am Altenbacher Buswendeplatz und tuckern dann durch den Wald, bis sie über die Ursenbacher Höhe kommend gegen 11 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus erreichen.

Zu dieser Zeit ist auch alles für den Frühschoppen gerichtet, bei dem auch Kaffee und Kuchen gereicht werden. Für das leibliche Wohl an beiden Tagen sorgen die Löschgruppe und der Sängerchor Ursenbach.

Wenn schon das für Ursenbach wichtigste Fest im Jahr ansteht, so monierte die neue Stadträtin Caterina Papandrea (Freie Wähler) – die einzige Vertreterin des Dorfes im Rat – bei der letzten Gemeinderatssitzung, dann sollte der Bauhof wenigstens vor der Kerwe noch den Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus sauber machen.