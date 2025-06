Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am nördlichen Ortseingang tut sich was – hier will sich "Edeka" erweitern, außerdem soll hier ein Drogeriemarkt entstehen; und auf dem jetzigen Pendlerparkplatz soll die neue Rettungswache gebaut werden.

Also jede Menge Themen beim kommunalpolitischen Spaziergang der SPD, bei dem auch das im Moment heißdiskutierte Thema, das