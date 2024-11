Von Micha Hörnle

Schriesheim. Sie ist also die Stimme Ursenbachs im Gemeinderat: Caterina Papandrea. Dabei wollte sie als Jugendliche, die in der trubeligen Heidelberger Altstadt aufgewachsen ist, so gar nicht ins stille Odenwald-Dorf – und dann auch noch in die einsame Estenklinge – ziehen.

Aber ihr Vater hatte es so gewollt: "Mit 16 wurde ich dorthin