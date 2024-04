Schriesheim. (hewa) Seit dem 18. April und noch bis 7. Mai finden in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen statt. "Die Aufgaben sind bisher gut machbar, und die Tutoren sind sehr zufrieden", antwortet Veruschka Metzger, Verwaltungsleiterin im Heinrich-Sigmund-Gymnasium (HSG), auf RNZ-Nachfrage nach der allgemeinen Stimmungslage. Ganz ähnlich klingt die Zwischenbilanz bei Tobias Wiegand vom Schulleitungsteam des Kurpfalz-Gymnasiums (KGS), nachdem dort die Prüfungen in Biologie, Bildender Kunst, Gemeinschaftskunde, Geschichte, Sport und Deutsch bereits geschrieben sind.

"Ich sehe Schüler mit einem Strahlen im Gesicht, die von Aufgaben berichten, die bislang problemlos zu bewältigen waren", schildert der für Gemeinschaftskunde und Deutsch zuständige Fachbeauftragte seinen Eindruck. 73 Abiturienten machen in diesem Jahr am KGS Abitur. 48 Jungs und 25 Mädchen, was durchaus eine ungewöhnliche Konstellation darstellt, da das Verhältnis sonst eher ausgeglichen war oder es mehr Mädchen waren.

Die zahlenmäßig am stärksten besetzten schriftlichen Prüfungsfächer sind die Klassiker Mathe (45), Englisch (32) und Deutsch (25). Alle Abi-Klausuren finden im Musiksaal statt. Dieser liegt im Untergeschoss der Schule, wo auch die Prüfungen in Physik am 26. April und Chemie am 29. April geschrieben wurden, Latein folgt am 2. Mai, Englisch am 3. Mai und Mathematik am 7. Mai.

Da der Musiksaal im äußeren unteren Eck der Schule und damit entsprechend ungestört liegt, kann der Betrieb im Rest des Schulhauses wie gewohnt laufen. Anders wird das bei den mündlichen Prüfungen am 1. und 2. Juli sein. Denn an diesen beiden Schultagen haben die Nicht-Abiturienten frei.

Am HSG schreiben gerade 28 Schüler in der Sporthalle ihre Prüfungen. Die Atmosphäre dort empfinden sie nach den Worten von Veruschka Metzger als angenehm. Die bisherigen Themen in den Fächern Biologie, Französisch, Geografie, Geschichte, Sport und Kunst seien gut vorbereitet gewesen. Letzter Prüfungstermin ist auch dort der 7. Mai in Mathematik.

Die mündlichen Prüfungen sind auf den 4. und 5. Juli terminiert. Das Sportabitur findet vom 10. bis 12. Juli mit praktischen Prüfungen in den Individual- und Mannschaftssportarten statt. Geplant wird von den Abiturienten jedoch auch über die Prüfungstermine hinaus. Denn mit dem 20. Juli steht das Datum für den Abi-Ball im neuen Atlantic-Hotel am Heidelberger Hauptbahnhof ebenso fest wie dessen Motto "Ende der Märchenstunde – endlich kein Palaver mehr".