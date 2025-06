Schriesheim-Altenbach. (hö) Das war schon ein Schreck für Bernhard Kunze. Als Anlieger der Straße "Am Zehntberg" erhielt er am Freitag von einer Baufirma die Nachricht, dass seine Straße für volle zwei Wochen gesperrt wird, er solle seinen Wagen so lange doch bitte woanders abstellen.

Der Grund: Für den fast fertigen Spielplatz wird die Wasserleitung für den Matschbereich gelegt. Nur: