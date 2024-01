Schriesheim/Ladenburg. (hewa) "Wir von Amnesty International sind gegen die Todesstrafe, und zwar ohne Wenn und Aber", betonte Monika Hauck von der Gruppe Ladenburg-Schriesheim am Ende der Veranstaltung "Für das Leben", einer musikalischen Lesung gegen die Todesstrafe im ehemaligen Gasthaus zur Rose. Nachdem sich Schriesheim am 30. November 2023 erstmals an der weltweiten Aktion "Cities for

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote