Sandhausen. (luw) Vorbereitungen für die Ganztagsbetreuung samt Sanierung der Grundschule, Umzug der Pestalozzischule auf das noch umzugestaltende Gelände des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG), Umbau der Festhalle in ein Kulturzentrum: An verschiedenen Orten der Hopfengemeinde wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern.

Das betrifft neben zahlreichen Schülern und Vereinen auch das