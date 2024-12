Sandhausen. (agdo) Das Elfer-Brett Dopsi stand bereit, einige tranken Aperol Spritz und alkoholfreie Getränke. Die Stimmung war super und sorgte für eine gelungene Premiere. Denn der FC Sandhausen veranstaltete am Samstag zum ersten Mal eine After-Weihnachtsmarktparty im Restaurant der Festhalle.

Wer vom bunten Trubel des Weihnachtsmarktes nicht genug hatte, kam noch bei den FC-lern vorbei. Und das waren etliche. Es hieß also: "Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor der Party."

Eine After-Weihnachtsmarktparty habe es in der Vergangenheit bereits gegeben, erzählte Patrick Cladinon, der Zweite Vorsitzende des Sandhäuser FC. Die Party hatte damals ein anderer Verein organisiert.

Die FC-ler waren schon damals von jener Mottoparty begeistert und hatten nach dem Weihnachtsmarkt dort mitgefeiert. Irgendwann schlief jene Party aber ein. Bis der FC Sandhausen die After-Weihnachtsmarktparty wiederbelebte. Es soll kein einmaliges Aufflammen bleiben: Man möchte die Tradition fortführen. Mit Blick auf die geplante Sanierung der Festhalle ist man sich nur nicht so ganz sicher wo.

Nach und nach trudelten die Besucher am Samstag ein. Es waren viele Vereinsmitglieder des FC darunter. Die Stimmung war grandios. Der FC hatte den Raum unter anderem mit Lichterketten dekoriert und das Licht war abgedunkelt.

Auch ein Banner des Vereins zierte den Raum. Musik bot die akustische Kulisse: Von Pop über Rock bis hin zu Hüttengaudi-Tauglichem dröhnte eine bunte Mischung aus den Lautsprechern.

Auch rockige Weihnachtssongs hallten durch den Raum und machten super Laune. Die Besucher indes saßen an Tischen oder tauschten sich in lockeren Gesprächen an den Stehtischen aus.