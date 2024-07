Sandhausen. (cm) Auf dem Autobahn-Rastplatz Hardtwald-Ost ist ein Malteser-Welpe ausgesetzt worden. Wie die Polizei nun erst mitteilte, war der erst sechs Wochen alte Hund bereits am Freitag, 28. Juni, gegen 19 Uhr von dem aufmerksamen Fahrer eines Lastwagens auf dem Rastplatz an der Autobahn A5 entdeckt worden. Polizisten nahmen den ziemlich schwach und kraftlos wirkenden Hundewelpen an sich. "Wie lange der Hund zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Rasthof Hardtwald-Ost herumirrte, ist nicht bekannt", so die Polizei.

Aufgrund der hohen Temperaturen an diesem Tag wurde der Hund während der Wartezeit auf die Tierrettung Rhein-Neckar in einen klimatisierten Streifenwagen gesetzt und mit Wasser versorgt. Eine zufällig über Funk mithörende Polizistin erklärte sich laut Polizei bereit, den Hund aufzunehmen und fuhr mit ihm zur unmittelbaren Erstversorgung in die nächste Tierklinik.

"Nur ihrem unverzüglichen Handeln ist es zu verdanken, dass der bereits dehydrierte und völlig erschöpfte Hundewelpe in ihre Obhut übergeben werden konnte", teilte die Polizei weiter mit. "Mittlerweile ist der tapfere Vierbeiner glücklicherweise wieder wohlauf und hat ein neues Zuhause gefunden."