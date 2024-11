Heddesheim. (hewa) "Hoffentlich bleibt es nicht so", schießt es Bianca Reinhard als erstes durch den Kopf, als sie am vergangenen Freitagmorgen ihr Kassenhäuschen an der Kunsteisbahn in Heddesheim aufmacht. Denn es regnet leicht. Ihre Sorge soll sich als unbegründet erweisen. Es bleibt trocken, und das Oval füllt sich bis zum frühen Nachmittag mehr und mehr.

Kleine und größere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren drehen an Allerheiligen unaufhaltsam ihre Runden. Eislaufvergnügen pur unter freiem Himmel, das zur Eröffnung mit einem Familientag und ermäßigten Preisen zu haben ist.

Diese Gelegenheit nutzen auch Nico, Lukas, Loreno und Bastian. Die 14- und 15-Jährigen sind Teil einer Clique, die aus Weinheim, Viernheim, Lampertheim und Mannheim nach Heddesheim gekommen ist. "Schlittschuh ist unser Ding", sagen sie und erzählen, dass sie überall fahren, Heddesheim aber etwas Besonderes sei. "Es ist die einzig gute Freiluftbahn, die ich kenne", meint Loreno.

Was sie draufhaben, zeigen sie der RNZ gern: Neben Achter und Dreieck demonstrieren sie auch das Bremsen per Hockey- und T-Stop. Die Jungs gleiten routiniert übers Eis. Das muss der kleine Jaden noch üben.

"Ich habe mir deshalb den Pinguin ausgeliehen", erzählt er an der Bande angekommen, an die er gerade seine Eislauffigur hin bugsiert hat. Andere machen lieber an der Hand der großen Schwester ihre ersten Gehversuche auf den schmalen Kufen.

Lennja beherrscht die Schlittschuhe bereits und fährt elegant eine Kurve. Die 13-Jährige aus Eppelheim ist über die Schule zum Eislaufen gekommen. "Wir haben ja direkt nebenan eine Eishalle", berichtet sie. Aber draußen sei es schöner. Doch es sind nicht nur Kinder und Jugendliche, die auf den Start der Freiluftsaison gewartet haben.

Im Fall einer Mannheimer Familie gibt sich die Mutter als Triebfeder und Ideengeberin zu erkennen. "Ich kenne die Eisbahn noch von früher, war aber seit Jahren nicht mehr da", sagt sie und freut sich, gleich mit ihrer achtjährigen Tochter aufs Eis zu gehen.

Wer zum Saisonstart keine Zeit hatte, der hat zwar den Auftakt verpasst, nicht aber viele Specials, die in der aktuellen Saison auf der Kunsteisbahn im Sportzentrum in der Ahornstraße 78 noch stattfinden werden. Am 6. Dezember wird ab 16 Uhr der Nikolaus vorbeischauen. Der Eiszauber am 12. Januar findet in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen statt, und der "Närrische Kindernachmittag" am Rosenmontag wird ebenfalls nicht fehlen.

Angeboten wird in dieser Saison erstmals ein Seniorenlauf montags von 13 bis 14.30 Uhr. Daran schließt sich von 15 bis 18 Uhr der Kindernachmittag an. Kleine Eisläufer bis zu zehn Jahren haben die Möglichkeit, mit Lernhilfen und speziellen Eisfiguren in Begleitung eines Erwachsenen spielerisch das Eislaufen zu erlernen. Jeden Samstag von 17 bis 22 Uhr gibt es eine Eisdisco mit aktuellen Hits und Lightshow. Allgemeine öffentliche Laufzeiten finden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9.30 bis 18.30 Uhr, freitags und samstags von 9.30 bis 22 Uhr sowie sonntags von 9.30 bis 20 Uhr statt. In den Weihnachtsferien gelten andere Öffnungszeiten. Auch Kindergeburtstage können auf der Eisfläche gefeiert werden. Wer die Bahn gar komplett für eine Veranstaltung braucht, kann sie für drei Stunden mieten.

Info: Details zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Preisen unter www.heddesheim.de/kunsteisbahn.