Sandhausen. (luw) Der Fußball-Drittligist SV Sandhausen (SVS) nutzt seine Reichweite, um dem zweijährigen Liem zu helfen: Für den bekanntlich an Blutkrebs erkrankten Sandhäuser findet am Samstag, 4. November, vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken eine Typisierungsaktion statt. Liem benötigt eine Stammzellenspende.

Wie berichtet hatte die DKMS (früher: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zur Registrierung auf der Suche nach einem "genetischen Zwilling" des Zweijährigen aufgerufen. Nun soll durch die Aktion, die am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr in der Grillhütte gegenüber des Fanshops in der Jahnstraße stattfindet, die Überlebenschance des kleinen Patienten wachsen. Auch Fans des SVS helfen bei der Organisation tatkräftig mit.

"Diagnose Blutkrebs: Liem braucht Hilfe" hatte die RNZ bereits Mitte Oktober getitelt, als die Aktion der DKMS bekannt wurde. "Die Geschichte hat auch uns damals erreicht, und wir setzen uns als Verein für den Ort ein", erklärt nun SVS-Pressesprecher Kim Rileit im Gespräch mit der RNZ.

Mittlerweile seien Typisierungsaktionen der DKMS "in Präsenz" nicht mehr so häufig wie noch vor ein paar Jahren. Daher war man sich im Fußballclub schnell einig, dass man ein zusätzliches Angebot schaffen will, denn schließlich gilt auf der Suche nach einem Stammzellenspender besonders: Je mehr Menschen mitmachen, desto besser.

Und Helfen ist hier wirklich einfach: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut mittels Wattestäbchen genommen; die Proben gehen dann ins Labor, wo sie auf ihre Gewebemerkmale untersucht werden. Drei Stunden vor Anpfiff öffnet die Registrierungsstelle, an der Mitarbeiter der DKMS vor Ort sein werden. "Unsere aktive Fanszene und Fanclubs sind in deren Unterstützung stark eingebunden", so Rileit.

Auch die sozial und regional engagierte Initiative "Hardtwald-Helden" trommelt derweil für die Aktion, an der natürlich auch Interessierte ohne Eintrittskarte fürs Spiel teilnehmen können. Rileit erklärt, dass bei Bedarf die Stelle in der Grillhütte nicht pünktlich zum Anpfiff schließt: "Sollte da um 14 Uhr noch eine Schlange mit Wartenden sein, wird es noch etwas länger gehen."

Der SVS-Sprecher erklärt, dass Spendewilligen durch diese Aktion "der Weg zum Briefkasten" gespart wird. Denn über die Online-Registrierung wird ein Set mit Wattestäbchen für den Abstrich an die Menschen nach Hause geschickt – die dieses dann zurücksenden müssen.

Wie berichtet muss der erst zweijährige Liem monatelang zur Chemotherapie mit seinen Eltern im Krankenhaus bleiben. "Liem ist ein kleiner frecher Strahlemann, der trotz der harten Therapie um sein Leben kämpft", sagen seine Eltern.

Info: Wer am Samstag keine Zeit hat, kann auch weiterhin an der Registrierung unter www.dkms.de teilnehmen.