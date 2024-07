Hirschberg-Leutershausen. (ans) Unterlegt mit dem Lied "Bye Bye Bye" der Gruppe *NSYNC feiert die SPD auf Instagram, dass der Drogen-Automat an der Ecke Heddesheimer Straße/Galgenstraße seit wenigen Tagen nicht nur leer, sondern ganz weg ist. "So schön kann eine leere Bodenplatte sein", freut sich Sandra Gritsch.

In dem Automaten, der in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums und des Jugendhauses auf Privatgrund stand, befand sich unter anderem ein Derivat des bekannten Halluzinogens LSD namens 1D-LSD. SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz hatte das Thema in der Gemeinderatssitzung Anfang Juni angesprochen, die Gemeinde wollte die rechtlichen Möglichkeiten prüfen.

Nun ist der Automat weg, nur der benachbarte Süßigkeiten-Automat steht noch da.