Region Wiesloch. (RNZ) Schon im fünften Jahr rollen die Radguides nun durch den Rhein-Neckar-Kreis. Am 5. April startet die Saison in Heidelberg und endet am 27. September in Sinsheim. Das Angebot wird stetig überarbeitet und im Laufe der Saison noch ergänzt. 2025 gibt es auch einige neue Themen, aber natürlich kommen altbewährte Touren ebenso zum Zug.

Wer also im vergangenen Jahr keinen Platz mehr bekommen hat oder an einer Wunschtour verhindert war, kann das in diesem nachholen. Die öffentlichen Touren sind mittlerweile eine feste Größe in der Region: "Die ersten Anmeldungen sind schon über den Online-Kalender gleich zu Beginn des Jahres reingekommen", sagt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Kreises. Mehrere Touren findet im Raum Wiesloch statt.

> "Von Posthörnern und Goldammern": Diese ruhige, flache Tour mit den Radguides Marlis Schlüter und Wolfgang Heuschkel führt am 13. April von Wiesloch über Reilingen insgesamt 45 Kilometer lang durch die Rheinebene bis nach Rheinhausen. Dort besucht die Gruppe das älteste Postmuseum Badens und erfährt in einer Führung von der Erfindung des Stafettendienstes durch die Familie von Thurn und Taxis.



Nach einer Einkehr im dazugehörigen Restaurant geht es weiter nach Waghäusel. Im Naturschutzgebiet Wagbach-Niederungen kommen die Teilnehmer in den Genuss, vielfältigen Vogelgesängen zu lauschen – und wer ein Fernglas dabei hat, kann die kleinen Sänger auch ganz genau unter die Lupe nehmen. Ebenfalls mitzubringen ist ein kleines Vesper für das Picknick unterwegs.



Start ist um 9.30 Uhr, die Teilnahme kostet 12 Euro. Anmeldeschluss ist der 10. April.

> "Vom Kraichgau in den Kleinen Odenwald": Dieser Rundkurs ab Wiesloch führt die Gruppe am 27. April durch zwei so nahe, aber doch sehr unterschiedlichen Landschaften. Die Teilnehmer radeln insgesamt 42 Kilometer weit durch den Wald, über Felder und an Streuobstwiesen entlang.



Hier sind 520 Höhenmeter zu überwinden und daher Mountainbike mit guter Grundkondition oder Pedelec oder E-Bike Pflicht. "Auf dem Rückweg besichtigen wir noch den Grand Canyon des Kraichgaus", verspricht Radguide Thomas Stang.



Start ist um 11 Uhr, die Teilnahme kostet ebenfalls 12 Euro, Anmeldung per E-Mail an stang-radguide@web.de

> "Regional genießen": Bei dieser Tour tauchen die Teilnehmer ebenfalls am 27. April ein in die Welt des Spargels . Von Wiesloch radeln sie auf Wald- und Wirtschaftswegen durch die Rheinebene und erfahren so manch Wissenswertes über die Spargelregion Rhein-Neckar. Sie streifen Schwetzingen und lernen etwas über die Sandböden der Ebene. Die Tour beschließt die Gruppe mit einem Spargelessen.



Da es vom Start bis dahin aber ein paar Stunden dauert, gilt: Proviant für unterwegs mitbringen.



Start ist um 11 Uhr. Die Kosten betragen 8 Euro. Radguide ist Gaby Middendorf. Anmeldung bitte bis zum 25. April per E-Mail an radguide_gm@web.de.