Rhein-Neckar-Kreis. (pm/RNZ) Das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises hat die Bodenschutzkalkung in den Wäldern rund um Dossenheim, Schriesheim, Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach erfolgreich beendet. In dreieinhalb Wochen – vom 1. bis 25. Juli – wurden rund 1.150 Hektar Waldfläche per Helikopter mit feinem Dolomitkalk behandelt. Wie das Landratsamt miteilt, soll damit die Bodenqualität verbessert und die Folgen von Luftschadstoffen und saurem Regen abgemildert werden.

Die Maßnahme war nur dank enger Zusammenarbeit vieler Beteiligter möglich – vom Forstpersonal über Kommunen und Behörden bis hin zu Piloten und Logistikteams. "Es war eine Gemeinschaftsleistung, bei der jeder Einzelne wichtig war", betont Försterin Ulrike Riedl vom Kreisforstamt, die die Koordination übernahm.

Herausfordernd waren nicht nur wechselhaftes Wetter und sensible Naturschutzflächen, sondern auch die Rücksichtnahme auf örtliche Gegebenheiten wie Veranstaltungen oder den Betrieb am Weißen Stein. Zudem wurde wiederholt beobachtet, dass Waldbesucher Absperrungen missachteten und sich dadurch selbst gefährdeten.

Trotz dieser Schwierigkeiten zog das Kreisforstamt ein positives Fazit: Die Arbeiten verliefen reibungslos, die Kalkungsfirma arbeitete gewissenhaft, und das Projekt zeigte eindrucksvoll, wie gute Zusammenarbeit gelingt. "So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Regeneration unserer Wälder – und damit für kommende Generationen", so die Behörde.