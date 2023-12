Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Krisen und Kriege, aber auch Freude und Glück prägten das Jahr 2023, das sich nun dem Ende zuneigt. In den zurückliegenden Monaten bewegten wegweisende Entscheidungen die Menschen, genauso aber auch Katastrophen und Kuriositäten. Die RNZ blickt auf das Jahr in der Region Heidelberg zurück (in Klammern der jeweilige Erscheinungstag des Artikels).

Januar

> Alarmiert: Das neue Jahr beginnt für die Feuerwehren arbeitsreich (2.). In der Silvesternacht müssen die Wehren in Mauer, Nußloch, Sandhausen und Dossenheim ein eingeschlossenes Kind aus dem Auto befreien sowie Brände an Hecken, Balkon und Gartenhaus löschen.

Knall an Neujahr: Unbekannte sprengen in Sandhausen einen Zigarettenautomaten. F: FFW

> Zerstört: Die restlichen Feuerwerkskörper der Silvesternacht kommen zweckentfremdet zum Einsatz: Unbekannte sprengen in Sandhausen einen Zigarettenautomaten und einen Briefkasten und stehlen Zigaretten und Geld (3.).

> Erhitzt: Kein Jahr war im Mittel so heiß wie 2022 (5.). Das stellte der Nußlocher Jürgen Scheuermann anhand seiner Wetterstation fest, mit der er seit 2013 das Wetter aufzeichnet. 14,04 Grad im Durchschnitt maß Scheuermann für 2022.

> Frontal: Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 (B 3) bei Nußloch und Leimen werden sieben Menschen verletzt, darunter Kinder (9.).

> Beliebt: Trotz Energiekrise und Einsparmaßnahmen wie gedrosselten Temperaturen erleben die Hallenbäder der Region einen Ansturm (19.).

> Abgelehnt: Am nördlichen Ortsausgang von Nußloch entsteht kein Supermarkt mit 40 Wohneinheiten auf der derzeit grünen Wiese. Ein entsprechender Bürgerentscheid stoppt die Pläne. 69,9 Prozent der stimmberechtigten Wähler haben sich gegen das Großprojekt ausgesprochen (23.).

> Günstig: Sandhausen führt das "Ein-Euro-Ticket" ein. Auf sämtlichen Linien kostet die Fahrt im Gemeindegebiet nur einen Euro, für Kinder 70 Cent (24.).

> Entschuldigt: Rund 20 volle Eierschachteln werden in Meckesheim gestohlen – und mit den knapp 200 Eiern wird auf der alla-hopp!-Anlage gewütet. Die Täter waren schnell klar: Zwei Grundschülerinnen wurden identifiziert und von ihren Müttern zur Rede gestellt. Sie entschuldigten sich – und zahlten den Schaden von ihrem Taschengeld (26.).

> Geplant: Das Land gibt bekannt, dass es einen Windpark zwischen Schönau und Heidelberg plant. Kritik regt sich aus dem Steinachtal (28.).

> Demonstriert: Rund 100 Bürger demonstrieren vor einer Gemeinderatssitzung vor der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle. Sie sprechen sich gegen die Pläne zum Abriss der Stadtbibliothek, den Bau von Wohngebäuden am Schulgelände und die Fällung von Bäumen dort aus (31.).

Februar

> Eingebrochen: Auf frischer Tat ertappt die Polizei einen Einbrecher, der in einen Supermarkt in Sandhausen eingebrochen ist. Sein Diebesgut: Zigaretten, Tabak, Getränke – und Speiseeis (1.).

> Zurück: Ein halbes Jahr musste er sich sich aufgrund einer Leukämie-Erkrankung zurückziehen: Nach einer Stammzellentransplantation nimmt Lobbachs Bürgermeister Edgar Knecht seine Arbeit im Rathaus wieder auf (4.).

Hakan Günes (v.l.), Hans D. Reinwald und Joachim Förster begeistern an Fastnacht. Foto: sg

> Närrisch: Die Rathauschefs Hans D. Reinwald aus Leimen, Hakan Günes aus Sandhausen und Joachim Förster aus Nußloch feiern eine Premiere. Auf der Prunksitzung des KC Frösche St. Ilgen treten die drei Bürgermeister als Gesangstrio auf – und begeistern mit dem selbstironischen "Müller-Wein zum Frühstück" (6.).

> Gewarnt: In Wilhelmsfeld und Sandhausen sind nun Brandmelder installiert – und zwar im Wald. Als Pilotprojekt im Landkreis soll "Lorawan" frühzeitig mögliche Waldbrände entdecken – und so Katastrophen verhindern (9.)

> Gemeinsam: Weil es vor Ort nicht mehr genügend freiwillige Feuerwehrleute gibt, werden die drei Stadtteilwehren in Leimen zusammengelegt (10.).

> Langsam: In Dossenheim muss ab sofort auf der B 3-Ortsdurchfahrt Tempo 30 gefahren werden (11.).

> Gedroht: Weil die Pläne zum Neubau einer "Hans-Peter-Wild-Sporthalle" mit einem privaten Bauträgerprojekt verquickt werden, rührt sich Ärger in Eppelheim: Capri-Sun-Eigner und Mäzen Hans-Peter Wild schreibt einen geharnischten Brief an Bürgermeisterin Patricia Rebmann und beklagt darin unter anderem den langsamen Fortschritt bei den Planungen für eine Nachfolgerin der Rhein-Neckar-Halle (11.).

Die Stadt stoppt daraufhin die Planungen zum Bebauungsplan "Südwestlich Schulzentrum" (14.). Eine Bürgerinitiative kämpft dennoch weiter gegen das Großprojekt (15.). Letztlich endet die Auseinandersetzung gut für die Stadt: Wild erklärt sich bereit, die Halle schlüsselfertig zu bauen – sofern eine entsprechende Umfrage ergibt, dass die Eppelheimer dies wünschen (20.).

Im Frühjahr verschwinden die Loren zwischen Leimen und Nußloch. Foto: Lahm

> Weg: Die Loren der Materialseilbahn zwischen Nußloch und Leimen sind verschwunden. Das Leimener Werk von Heidelberg Cement hat den Betrieb seiner Brennöfen ebenso eingestellt wie die Materialseilbahn vom Nußlocher Steinbruch zum Werk. Die Seilbahn wurde indes unter Denkmalschutz gestellt (14.).

> Gegraben: Auf dem Leimener Rathausplatz sind Archäologen zugange. Sie untersuchen den Baugrund fürs Großprojekt "Treffpunkt Leimen" – und stoßen auf Belege der Stadtentwicklung (16.).

An Fastnacht ist alles anders: Dann tanzt auch mal der Bürgermeister mit den Hexen – so wie hier Eric Grabenbauer im Februar in Wiesenbach. Foto: Alex

> Gestürmt: Rund um Heidelberg steigen die tollen Tage: Zum Auftakt stürmen die "Hexen" vielerorts die Rathäuser (17.). Bei den Fastnachtsumzügen feiern zahllose Narren auf den Straßen Karneval (20.). Bei Kappenabenden und anderen närrischen Veranstaltungen herrscht grandiose Stimmung.

> Gestorben: Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bammental stirbt eine 60-Jährige. Ihr 37-jähriger Sohn kann sich retten. 120 Feuerwehrleute sind bei der Tragödie im Einsatz (20.)

> Angezweifelt: 350 Meter lang, aber rund 550.000 Euro teuer soll ein Radweg zwischen Wiesenbach und Langenzell werden – obwohl ein Radweg parallel schon existiert. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative um Ex-Bürgermeister Friedbert Kaiser (22.).

> Vorbei: Die Traditionsbäckerei Dussinger mit Hauptsitz in Meckesheim und Filialen unter anderem in Lobbach stellt den Betrieb altersbedingt ein. Die Mannheimer Kette "Grimminger" übernimmt (23.).

> Niedrig: Im Leimbach ist wenig Wasser. Damit ist das Gewässer bei Nußloch, Leimen und Sandhausen im Landestrend. In ganz Baden-Württemberg fallen im Frühjahr niedrige Wasserpegel auf (27.).

> Fragwürdig: In Neckargemünd begeht eine Autofahrerin einen Parkverstoß, während ihr Vater im Sterben liegt. Die Stadt beharrt nach Einspruch auf das Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro (28.).

März

> Einsatzbereit: Nach dem Schimmelbefall des Dilsberger Feuerwehrhauses greift man in Neckargemünd zu einer Übergangslösung: Die Feuerwehrautos werden nun auf dem Parkplatz "Am Bildsacker" abgestellt. Damit ist die Abteilung wieder einsatzbereit (1.).

Mitarbeiter des Dr. Ulla-Schirmer-Heims feiern das Ende der Maskenpflicht. Foto: Barth

> Gefeiert: Beinahe drei Jahre nach Einführung der Maskenpflicht in Seniorenheimen und ähnlichen Pflegeeinrichtungen fallen die Masken ganz offiziell. Grund zum Feiern für Pflegekräfte und Bewohner des Dr. Ulla-Schirmer-Hauses in Leimen. Sie feiern ein Fest angesichts des Endes der Maskenpflicht (2.).

> Gefordert: Schönau, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld appellieren an das Land: Sie wollen den geplanten Windpark zwischen Heidelberg und Schönau auf maximal fünf Windräder begrenzen (3.). Neckargemünd wagt einen Vorstoß: Die Stadt möchte sich mit eigenen Flächen an dem Projekt beteiligen (6./9.).

> Tragisch: Ein 39-Jähriger stirbt, nachdem er bei einem Unfall mit einem Linienbus zusammengestoßen ist. Der Mann war zu Fuß auf dem Gehweg an der Wieblinger Straße unterwegs, als er plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Bus konnte nicht mehr ausweichen (9.).

> Krank: Die Vogelgrippe grassiert und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises verhängt eine Stallpflicht. Besitzer von Geflügel sorgen sich – und auch die Gemeinde Bammental, auf deren Gemarkung frei laufende Gänse seit Jahren zum Ortsbild gehören (10.).

> Gestürmt: Heftige Windböen fegen über die Region. Zahlreiche Bäume stürzen um und verfehlen wie in Schönau und Wilhelmsfeld nur knapp Wohnhäuser (13.).

> Diskutiert: In Eppelheim werden Straßennamen geprüft, deren Namensgeber inzwischen kritisch betrachtet werden: Ob die Jahn-, die Carl-Diem-, die Wernher-von-Braun- und die Hermann-Löns-Straße umbenannt werden, bleibt offen (17.).

> Untätig: Die Stadt Leimen ist sauer auf das Regierungspräsidium (RP). Trotz mehrfacher Bitten und Nachfragen seitens der Stadt mit Blick auf Starkregenereignisse kümmere sich das RP nicht um die Hochwassergefahr am Leimbach. Die Stadt wünscht sich eine Reinigung des Bachverlaufs und die Installation eines Pegels (18.). Das Regierungspräsidium bittet um Geduld und prüft die Lage (21.).

> Frei: Über drei Jahre lang währte die Baustelle, nun herrscht freie Fahrt: auf der Kreisstraße 4155 (K 4155) zwischen Leimen und St. Ilgen (18.).

> Zurückgenommen: Der Beschluss für den Bebauungsplan "Südwestlich Schulzentrum" in Eppelheim wird im Gemeinderat zurückgenommen. Damit ist der Weg für die neue Wild-Halle frei (29.).

> Tot: Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L600 stirbt ein 24-jähriger Motorradfahrer. Er war in den Gegenverkehr geraten (31.). Im Anschluss daran untersucht eine Kommission die L600, da bereits viele Motorradfahrer auf der Strecke verunglückten.

April

> Protestiert: In ihren Aktivitäten gegen einen geplanten Windpark zwischen Schönau und Heidelberg wenden sich die Kommunen Schönau, Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach und Heddesbach nun an Stuttgart. In einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann protestieren sie gegen das Vorhaben auf dem Lammerskopf in der angedachten Dimension (6.).

> Unbebaut: Der Dossenheimer Gemeinderat trifft eine wichtige Entscheidung. 85 Prozent der Grünfläche Augustenbühl am Nordrand der Gemeinde werden aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und bleiben damit unbebaut (6.). Im Vorfeld der Entscheidung war das Thema hitzig diskutiert worden. Gemeinderäte berichteten von Druck und Drohbriefen.

> Gebrannt: 100 Quadratmeter eines Stoppelackers brennen in Sandhausen. Als mögliche Ursache werden Feuerwerkskörper vermutet (8.).

> Teurer: Neckargemünd erhöht die Eintrittspreise fürs Freibad. Zudem werden Rentner nicht mehr als "Ermäßigte" gewertet (12.). In Sandhausen, Mauer und Nußloch wurden derweil die Wassertemperaturen erhöht (13.).

> Zurück: Die Schimmel-Sanierung ist beendet, die Feuerwehrautos kehren ins Dilsberger Feuerwehrhaus zurück (13.).

> Vorbei: Das Neubergbad schließt für immer. Nach intensiven Diskussionen entschloss sich der Gemeinderat aufgrund einer Gemengelage aus hohen Kosten, ungenügender Betreuungssituation und anderweitigem Raumbedarf zur Schließung des Lehrschwimmbeckens an der Neuberg-Grundschule (15.)

> Gefährdet: Wenig Resonanz, geringes Interesse an Brauchtumspflege. Der Waldhilsbacher Sommertagszug lässt die Verantwortlichen enttäuscht zurück. Ortsvorsteherin Lilliane Linier stellt die Zukunft der Veranstaltung zur Debatte (17.).

> Angeklagt: Sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomaten-Sprengern werden in Frankfurt angeklagt. Sie sollen auch den Automaten auf einem Eppelheimer Supermarkt-Parkplatz 2021 gesprengt und dabei 120.000 Euro Bargeld erbeutet haben (18.)

> Eröffnet: Nach 20 Monaten Sanierung eröffnet die Mauermer Sport- und Kulturhalle wieder. Bis tief in die Nacht wird das gefeiert (22.). Auch in Sandhausen gibt es Grund zur Freude: Der neu gestaltete Rathausplatz wird feierlich eröffnet (24.).

> Neu: Das Leimener Freibad startet mit einer neuen Attraktion in die Saison: Der neue Rutschenturm ermöglicht fünf Meter freien Fall und kostete 370.000 Euro (27.).

Ein Starkregen flutet die Region im April: Wie hier in Bammental halten die Auswirkungen die freiwilligen Helfer der Feuerwehren auf Trab. Foto: Feuerwehr

> Geflutet: Ein Starkregen überschwemmt in der Region Straßen und Keller (29.). Die Feuerwehr beklagt sich hinterher über erboste Bürger, die Einsatzkräfte beleidigten.

Mai

> Frei: Die Stallpflicht für Geflügel endet. Doch nicht alle Tiere überlebten den "Lockdown" im Zuge der grassierenden Geflügelpest. Züchter in Meckesheim berichten von depressiven Tieren, die die Nahrung verweigerten (3.).

> Gefeiert: Seit 100 Jahren gibt es die Dilsberger Nachtwächter. Dieses Jubiläum feierte die Gruppe mit einem Spektakel auf dem Dilsberg (3.).

> Eingebrochen: Unter einem Müllauto bricht in Wiesenbach die Fahrbahn ein. Der Starkregen hatte sie wohl unterspült (5.).

> Geehrt: Trudbert Orth wird Ehrenbürger von Eppelheim. Bei einem Festakt in der Rudolf-Wild-Halle erhält der langjährige Kreis- und Kommunalpolitiker die höchste Auszeichnung der Stadt (5.).

> Eindeutig: Bei der von Hans-Peter Wild in Auftrag gegebenen Umfrage unter Eppelheimern, ob diese sich die "Hans-Peter-Wild-Sporthalle" wünschen, steht das Votum fest. 90 Prozent wollen die Hallen-Spende (6.).

> Abgeschlossen: Ein Jahr lang währte der Streit um den Sturz einer Eiche auf dem Neckarsteinacher Friedhof, bei dem 59 Gräber teils schwer beschädigt wurden. Dann fällt die Entscheidung: Die Haftpflichtversicherung des Landkreises zahlt nicht für die Schäden (9.).

> Gestartet: 15 Jahre Leerstand in der Villa Menzer in Neckargemünd sind vorbei. Im Rahmen des kreiseigenen Projekts "Freiräume" wird das historische Gebäude wieder genutzt (9.).

> Pausiert: Lobbach legt die Planungen eines Tierfriedhofs auf Eis. Das Projekt ist zu teuer (10.).

> Befürchtet: Das Fass läuft über in Leimen: Nachdem das Regierungspräsidium im Streit um die Hochwassergefahr am Leimbach unter anderem die Installation eines Pegels zur Hochwasserwarnung angekündigt hat, passiert – nichts. OB Hans D. Reinwald platzt der Kragen: "Ich kann es nicht verantworten, eines Morgens hier ein zweites Ahrtal vorzufinden." (11.).

> Gestritten: In Neckargemünd gibt es Streit um gleich zwei Projekte. Die SPD droht im Streit um das "Radhaus am Rathaus" die Rechtsaufsichtsbehörde einzuschalten, weil das Millionenthema bislang nur nicht-öffentlich behandelt wurde. Im Disput um den von der Stadt geforderten Rückbau eines Podests als Freisitz für Gäste des Café Deen macht Investor Fatos Rukiqi Nägel mit Köpfen. Das Café schließt mit sofortiger Wirkung (12.).

> Leuchtend: Seit einem Jahr sind die Lampen von Mauer Tag und Nacht an. Bürger beschweren sich im Gemeinderat, der Bürgermeister vermutet, dass das dauerleuchten günstiger ist als eine Reparatur. Die Bahn widerspricht und will das Problem beheben (16.).

> Ausgebremst: Die SRH macht sich in einem geharnischten Offenen Brief Luft. Rollstuhlfahrer sind der schule zufolge bei der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" ausgeschlossen und auch von einem Schulwettbewerb im Rahmen dessen ausgeschlossen. Die Schule prangert mangelnde Teilhabe und Inklusion an. Das Landesverkehrsministerium rudert zurück und spricht von einem "peinlichen Fehler" (17.). Rollstuhlfahrer dürfen mitradeln.

> Protestiert: Windkraft im Wald treibt die Menschen in der Region um. Sowohl in Schönau als auch in Meckesheim formieren sich Bürgerinitiativen gegen Windkraftvorhaben im Forst. In Sandhausen demonstrieren Waldschützer derweil gegen geplante Rodungen im Wald – auch mit Blick auf die Expansionspläne des Fußballclubs SV Sandhausen (20.). In Spechbach werden indes auch Bäume gefällt. Eine Bürgerinitiative fürchtet Verbindungen zu dem geplanten Windkraft-Vorhaben der Gemeinde (22.).

> Verteidigt: Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk kommt nach Schönau und spricht dort über das Windparkvorhaben von Forst BW auf dem Lammerskopf (24.). Vorher macht er sich im Wald selbst ein Bild der örtlichen Gegebenheiten.

Im Mai findet in der Region das „Stadtradeln“ statt. Doch auch demonstriert wird auf den Drahteseln. In Neckargemünd fordert eine Raddemo sichere Schulwege. Foto: Alex

> Bekräftigt: Bei der Fahrraddemo "Kidical Mass" setzen rund 30 Teilnehmer auf dem Fahrrad ein Zeichen in Neckargemünd. Sie demonstrieren für sichere Radwege und machen auf einen Ratsbeschluss aufmerksam: 2021 wurde beschlossen, die Sicherheit auf Bahnhof- und Neckarsteinacher Straße durch Fahrradwege und Schutzstreifen zu erhöhen. Passiert ist nichts (30.)

> Verabschiedet: Der SV Sandhausen steigt in die dritte Liga ab (30.).

Juni

> Verzweifelt: Der Sandhäuser Klaus Hambrecht hat seit Tagen kein Wasser. Bei Kanalarbeiten sei ihm kein neuer Anschluss gelegt worden. Er duscht mit gekauftem Trinkwasser und kritisiert das Rathaus. Von dort heißt es: Alle Kontaktversuche und Hilfsangebote für Hambrecht aus der Gemeindeverwaltung seien ins Leere gelaufen (1.).

Den Landwirten macht die Trockenheit zu schaffen, so wie in Dossenheim. Foto: Alex

> Trocken: In der Region fallen unterdurchschnittliche Niederschläge. Landwirte, Förster und Gärtner berichten von ausgedörrten Böden (2.). In Gaiberg droht ein Tümpel voller Kaulquappen auszutrocknen. Die Feuerwehr rettet ihn mit 2000 Litern Wasser (3.).

> Marschiert: 2500 Menschen gingen ab Dossenheim auf Wandertour: Dort startete der Mammutmarsch (5.)

> Verätzt: In Schönau explodiert eine Autobatterie. Ein Mann erleidet Verätzungen im Gesicht durch die austretende Säure (9.).

> Gewütet: Unbekannte wüten im Stadion des TV Eppelheim, beschädigen den Tartanbelag, Regenablaufgitter und Abdeckungen im Boden. Die 5000 Euro Schaden bringen den Verein in die Bredouille (10.).

> Gestreikt: Die Apotheker gehen auf die Barrikaden. Mit einem Streik wollen sie auf Lieferengpässe, Personalnot und die Unterfinanzierung ihres Berufsstandes aufmerksam machen (13.). Die Kunden zeigen Verständnis (15.).

> Geehrt: Aktionskünstler Samuel Fleiner aus Wiesenbach erhält das Bundesverdienstkreuz. Zum Festakt kommt Minister Peter Hauk in den Antoniushof (14.).

> Verletzt: Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk stürzt mit seinem Rad und bricht sich die Schulter (15.).

> Gekündigt: Die Gemeinde Sandhausen kündigt dem "Awo-Lädle" den Pachtvertrag für seine Räumlichkeiten. Die Einrichtung, die 300 Bedürftige versorgt, steht damit vor ungewisser Zukunft (16.).

Der Kreis begrüßt die Menschen nun an seinen Grenzen, etwa in Neckargemünd. F: nah

> Begrüßt: An den Kreisgrenzen begrüßen nun Willkommens-Schilder die Menschen. So etwa in Neckargemünd, wo das neue Schild feierlich eingeweiht wird (16.).

> Gesperrt: Seit Wochen ist das Außengelände des Mauritius-Kindergartens gesperrt, weil dort Verletzungsgefahr drohe. Stadt und Kirche weisen jeweils die Verantwortung von sich. Kritik kommt vom Elternbeirat (16.).

> Beschmiert: Am neuen Sandhäuser Rathausplatz und am Anne-Frank-Kindergarten treiben Vandalen ihr Unwesen. Tische wurden bemalt, eine Rutsche beschmiert (21.).

> Gedacht: Während eine Machbarkeitsstudie die Rückkehr der Tram von Leimen nach Wiesloch und Walldorf sowie Nußloch prüft, findet in Nußloch eine Gedenkveranstaltung statt. Auf Anregung von Gemeinderätin Ute Bauer gedenkt auch Bürgermeister Joachim Förster der Linie 8, die 1973 zuletzt fuhr (21.).

Im Juni versiegen Quellen auf dem Nußlocher Friedhof. Der Bauhof stellt Gießwasser. F: Lahm

> Trocken: Weil die Quellen versiegt sind, gibt es tagelang kein Gießwasser auf dem Nußlocher Friedhof. Der Bauhof stellte eine mobile "Zapfstation" zur Abhilfe zur Verfügung (22.).

> Entschieden: Nach fünf Jahren fällt eine Entscheidung im Streit um die Expansion des SV Sandhausen. Der Verein darf zwei Sportplätze im Wald bauen, wofür 1,5 Hektar gerodet werden. Ein Antrag auf einen Bürgerentscheid wurde abgelehnt (28.).

Juli

> Angekündigt: Edgar Knecht kündigt sein vorzeitiges Ausscheiden aus seinem Amt an. Hintergrund ist die Gesundheit des an Leukämie erkrankten Lobbacher Bürgermeisters (8.).

Der trockene Sommer fordert seinen Tribut: Im Juli brennen sieben Hektar eines Feldes an. Der Einsatz wird gefährlich, als das Feuer die Einsatzkräfte einkesselt. Foto: Feuerwehr

> Abgebrannt: In Eppelheim fängt ein sieben Hektar großes Feld Feuer. Der Wind macht den Einsatzkräften bei den Löscharbeiten schwer zu schaffen, teils drohen sie eingekesselt zu werden (12.). Wenige Tage später brennt ein Acker in Nußloch (13.).

> Gewonnen: Dennis Arnold aus Gaiberg wird zum zweiten Mal Deutscher Jugendmeister im Trial (13.)

> Endlich: Nach langem Warten und Beharren der Stadtverwaltung besucht Regierungspräsidentin Sylvia Felder mit guten Nachrichten die Stadt Leimen. Der Hilfspegel am Leimbach ist endlich da (14.).

> Geärgert: Unbekannte beschmieren Graffiti-Kunstwerke in Leimen. Diese hatte die bundesweit bekannt gewordene "Graffiti-Oma" Inge Hess gestaltet (18.).

> Entschieden: Das Bundesverwaltungsgericht trifft am Fall des Gaiberger Neubaugebiets "Oberer Kittel/Wüstes Stück" eine Entscheidung mit Tragweite. Neubaugebiete unter einer Fläche von 10.000 Quadratmetern dürfen nicht ohne Umweltprüfung und Ausgleichsmaßnahmen geplant werden. Das Urteil bedeutet bundesweit das Aus für unzählige kleine Neubaugebiete (20.).

> Evakuiert: Bei Bauarbeiten wird in der Schützenhausstraße in Neckargemünd eine Leitung beschädigt und Gas tritt aus. (20.). Anwohner berichten von Evaluierungen und dramatischer Stimmung (28.)

Meckesheim sagt bei einem Bürgerentscheid Nein zu einem Windpark im Wald. Foto: Alex

> Abgelehnt: 61 Prozent der Wähler beim Bürgerentscheid in Meckesheim sagen Nein zu Windrädern. Damit stellt die Gemeinde keine Fläche im Wald für einen Windpark zur Verfügung (24.).

> Offensiv: Um Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald kursieren Gerüchte. Er vermutet eine Schmutzkampagne, mit der sein Antritt bei der OB-Wahl 2024 verhindert werden soll. Er wehrt sich, geht an die Öffentlichkeit und sagt: "Ich habe nichts zu vertuschen" (26.).

> Rekordverdächtig: 35 von 66 Schülern am Gymnasium Bammental machen in diesem Jahr ein Abitur mit einem Einser-Notenschnitt (27.).

> Beschlossen: Dossenheim will das Windkraftpotenzial und die Umsetzbarkeit von Windrädern im Wald oberhalb des Ortes prüfen (27.).

August

In Leimen beginnen vorbereitende Maßnahmen zum „Treffpunkt Leimen“. Foto: Frenzel

> Gestartet: In Leimen laufen die vorbereitenden Maßnahmen zum "Treffpunkt Leimen" an (2.).

> Verseucht: In Schönau ist das Wasser mit coliformen Keimen belastet (5.). Tagelang müssen die Einwohner Leitungswasser abkochen.

> Ermittelt: Im Fall um die Bedrohungen von OB Hans D. Reinwald ermittelt nun auch der polizeiliche Staatsschutz (12.).

> Eingestürzt: In Meckesheim stürzt das vermutlich älteste Haus der Gemeinde in Teilen ein. Niemand wird verletzt – es war unbewohnt (15.).

> Insolvent: Paukenschlag beim städtischen Großprojekt "Treffpunkt Leimen". Der Investor des Stadthauses ist insolvent (17.). Das Projekt liegt vorerst auf Eis (1.).

> Verunfallt: Ein Auto fährt in Schönau gegen ein Wohnhaus. Verletzt wird zum Glück niemand (26.).

> Gebissen: Bei einem Fußballspiel in St. Ilgen eskaliert Gewalt: Ein Spieler schubste und biss einen anderen, ein vater schlug einen Ordner. Das Spiel wurde abgebrochen. Die Polizei kam mit vier Streifen (27.).

September

> Gefeiert: Es ist der Monat der Kerwen in der Region. In Wiesenbach und Gaiberg wird gleich zum Auftakt Kirchweih gefeiert und begossen. In Meckesheim wird Straßenfest zelebriert (4.). In Nußloch, St. Ilgen, Dossenheim, Heiligkreuzsteinach, Leimen, Waldwimmersbach, Mönchzell, Kleingemünd und Schönau wird gleichzeitig am Super-Kerwe-Wochenende Kirchweih gefeiert. Doch erhöhte Gema-Gebühren und wenige Helfer sorgen für Bauchschmerzen (14.).

> Verändert: Der Ofen ist aus, doch auf dem Betriebsgelände von "Heidelberg Materials" in Leimen geht es weiter. Das Unternehmen investiert 17 Millionen Euro und baut die Anlage in ein Mahlwerk um (9.).

> Dunkel: Nach langer Diskussion einigen sich Pfarrer Arul Lourdu und OB Hans D. Reinwald zum Thema Kirchenbeleuchtung. Die Strahler zur Beleuchtung der Herz-Jesu-Kirche werden ausgeschaltet (14.).

> Geflutet: Zweimal innerhalb von vier Monaten wird das Haus der Wiesenbacher Familie Exner von Unwettern heimgesucht. Der zweite Schaden tritt Stunden nach Abschluss der Renovierung der ersten Schäden ein (15.).

Maik Brandt (l.) und Bill Neyer besiegeln die Partnerschaft Meckesheim-Harrison. F: privat

> Unterzeichnet: 17 Meckesheimer besuchen das US-amerikanische Harrison. Dort besiegeln die beiden Gemeinden ihre Partnerschaft mit der Unterzeichnung des entsprechenden Vertrags auf amerikanischem Boden (15.).

> Beendet: Die Badesaison biegt auf die Zielgerade ein und die Betreiber ziehen ein zufriedenes Fazit. Es gab keine Besucherrekorde, aber die Bäder waren voll (16.).

> Überschattet: Die fröhlichen Kerwen in der Region werden überschattet. In Dossenheim wird eine 17-Jährige sexuell belästigt (19.). In Leimen wird auf der Weinkerwe Reizgas versprüht (19.) und es kommt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung von rund 20 Personen (20.).

> Ausgelagert: Weil der Hof der Leimener Turmschule im Rahmen des Großprojekts "Treffpunkt Leimen" Baustelle ist, spielen die Kinder mitunter im Hof der Stadtverwaltung (20.). Das gefällt unter anderem den Eltern nicht.

> Unbesetzt: Zahlreiche Züge fallen im Neckar- und Elsenztal aus. Grund sind Krankmeldungen im Neckargemünder Stellwerk (25.).

> Abgelehnt: Das Landratsamt lehnt die Planungen für ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage auf dem Neckargemünder Rainbach-Areal ab (25.).

> Angeklagt: Der buchstäbliche Fall einer Friedhofseiche bei einem Sturm in Neckarsteinach 2022 kommt vor Gericht. Ein Betroffener verklagt das Landratsamt des Kreises Bergstraße (26.).

Oktober

> Abgebaut: Nach Lärm und Vandalismus wird das einst so bejubelte Minispielfeld abgebaut (5.).

Die Leimener Turmschüler haben keinen Schulhof und spielen am Rathaus. Foto: Lehr

> Verärgert: In Leimen gibt es Streit um den Ersatzschulhof der Turmschule. Ihnen ist die Fläche am Rathaus zu verwinkelt, zu laut und zu klein. (7.). Die Eltern sammeln 150 Unterschriften zum Protest – und alternative Vorschläge (26.). Dies übergeben sie im Gemeinderat der Stadtverwaltung (28.).

> Verzichtet: Hans D. Reinwald kündigt an, bei der OB-Wahl in Leimen 2024 nicht mehr antreten zu wollen (11.). Die Bürger reagieren geschockt und erstaunt (12.).

In Dossenheim kommt es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus, ein Mann wird schwer verletzt. Die Ursache ist lange unklar. Foto: Priebe

> Explodiert: In Dossenheim kommt es zu einer Explosion im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses (16.). Ein Mann wird dabei schwer verletzt. Tagelang ist unklar, was passiert ist. Dann gibt die Polizei bekannt: Es war ein Unfall. Waschbenzin löste eine Verpuffung aus (31.).

> Vorbei: Die Tage der maroden Rhein-Neckar-Halle sind gezählt. In der RNZ berichten Leser von ihren Erlebnissen in und mit der Kult-Veranstaltungsstätte. Bei einer großen Abschiedsparty mit über 1000 Besuchern wird die Halle verabschiedet. Dabei werden auch Erinnerungsstücke versteigert (23.). Im Anschluss beginnt das Ausräumen und Entkernen der Halle (27.).

> Verfahren: Ein Lastwagen fährt sich in Wilhelmsfeld in der Richard-Wagner-Straße fest. Über Stunden blockiert er die Straße. Ein Kran muss ihn letztlich bergen (26.).

> Beendet: Der jahrelange Streit um den Friedhof im Neckargemünder Ortsteil Dilsbergerhof ist vorbei. Die Stadt übernimmt den Gottesacker von der Kirche (28.).

Florian Rutsch (r.) wird Lobbacher Bürgermeister und Nachfolger von Edgar Knecht. F: Alex

> Gewählt: Florian Rutsch ist neuer Bürgermeister von Lobbach. Mit 57,6 Prozent der abgegebenen Stimmen setzte er sich im ersten Wahlgang gegen Bruno Weinrauch und Thomas Schauder durch (30.).

November

> Furchtbar: In Mauer stürzt ein Mann mit dem Rollstuhl ins Gleisbett der Bahnstrecke. Er wird vom Zug erfasst und stirbt (2.).

> Beschmiert: Unbekannte beschädigen Asterix-Graffiti in der Nußlocher Unterführung (2.).

> Dauerhaft: Das Bundesverkehrsministerium macht es amtlich: Die B 37-Radspur zwischen Neckargemünd und Heidelberg bleibt dauerhaft (3.).

> Kandidiert: Claudia Felden, Bürgermeisterin in Leimen, gibt ihre Kandidatur bei der Leimener Oberbürgermeister-Wahl bekannt (4.).

> Geschlossen: Das Geistliche Zentrum Klosterkirche Lobenfeld verabschiedet sich mit einem Festgottesdienst (4.).

> Gefeiert: Neckargemünd feiert den Bohrermarkt (6.).

> Gebrannt: In Gaiberg bricht ein Großbrand auf einem Bauernhof aus. 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz, über 1000 Strohballen brennen (7.). Viehfutter für ein Jahr verbrennt. Die Besitzer erleben eine Welle der Hilfsbereitschaft (8.).

> Eingeschlichen: Ein Fernsehreporter schleicht sich ins Leimener "Haus am Leimbach" und auf RTL werden schwere Vorwürfe gegen das Heim gesendet. Träger Fontiva will das so nicht stehen lassen und prüft rechtliche Schritte (8.). Die Heimaufsicht spricht kurz vor der Ausstrahlung infolge zahlreicher Beschwerden ein Aufnahmeverbot aus (10.).

> Gestürmt: In Eppelheim, Nußloch und St. Ilgen stürmen die Narren zum Auftakt der Fastnachtskampagne die Rathäuser (13.).

> Demonstriert: Rund 100 Demonstranten sprechen sich bei einer Kundgebung auf dem Lammerskopf unter Federführung der FDP gegen Windräder auf der Fläche zwischen Schönau und Heidelberg (14.) aus.

> Chaotisch: Mal wieder fallen die Züge im Elsenztal aus. Fahrgäste sind ratlos und auch Politiker sauer. FDP-Abgeordneter Christian Jung kündigt an, das Thema im Landtag einbringen zu wollen (15.).

> Vergeblich: Der 40-jährige Sergei Nechaev aus Leimen ist vor Repressalien aus Russland geflohen. Er will deutscher Staatsbürger werden – aber er wird vorher seinen russischen Pass nicht los (16.).

> Evakuiert: 60 Menschen müssen in Sandhausen aus ihren Häusern. In einer Tiefgarage trat Gas aus, es herrschte Explosionsgefahr (16.).

> Neu: Leimens Feuerwehr bekommt ihre Drehleiter. Um diese gab es in den Vorjahren große kommunalpolitische Diskussionen (17.).

> Beworben: Mauers Bürgermeister John Ehret kündigt seine Kandidatur bei der OB-Wahl in Leimen an (18.).

> Gestritten: In Spechbach kommt es zum Eklat im Rathaus. Gemeinderätin Petra Reinmuth macht der Verwaltung schwere Vorwürfe – unter anderem zu mangelnder Transparenz beim Thema Windkraft. Der Rest des Gemeinderats stellt sich gegen sie (18.).

> Gefeiert: Eppelheim zelebriert das 25. Jubiläum seiner Stadtrechte mit einem Festakt (20.).

> Gescheitert: Die Spitze der Neckargemünder Freien Wähler beantragt unter anderem nach der Aiwanger-Affäre die Namensänderung um sich von der Landespolitik abzugrenzen. Der Antrag wird hinter verschlossenen Türen abgelehnt (24.).

> Schlimm: In Gauangelloch brennt es in einem Mehrfamilienhaus: Ein 99-Jähriger und eine Katze werden gerettet. Ein Familienvater wird lebensgefährlich verletzt (27.). Auslöser war eine Kerze, die ein Kissen in Brand setzte, das wiederum weitere Teile des Obergeschosses entzündete (4.).

Bei einem Unglück auf dem Leimener Rathausplatz stirbt ein junger Mann. Foto: Priebe

> Grausig: Auf der Baustelle zum "Treffpunkt Leimen" kommt es zu einem furchtbaren Unglück. Ein Stein löst sich aus einem Gewölbe und begräbt einen 21-Jährigen unter sich. Der junge Mann stirbt noch am Abend an seinen Verletzungen (28.). Die Ausgrabungen vor Ort werden pausiert (29.).

> Weiß: Der erste Schnee fällt in der Region – und mit ihm fallen die Bäume und der Strom aus (29.).

Dezember

> Verabschiedet: Edgar Knecht geht als Bürgermeister von Lobbach in den Ruhestand und übergibt den symbolischen Rathausschlüssel an seinen Nachfolger Florian Rutsch (2.).

> Aufgelöst: Nach 160 Jahren löst sich Meckesheims ältester Verein auf (2.). Der Gesangverein Sängereinheit verabschiedet sich mit einem letzten Konzert (4.).

> Gestaut: Ein Riesenstau schlängelt sich durchs Neckartal. Auf acht Kilometern staut sich die Blechlawine von Neckarsteinach nach Ziegelhausen. Grund ist eine fehlerhafte Ampelschaltung, die erst nach Stunden korrigiert wird (6.).

> Gestorben: Ein 88-Jähriger stirbt beim Leimener Seniorentanz (7.).

David Faulhaber (r.) lernt im Dezember Dossenheims neues Patentier kennen: Lola, die Mähnenrobbe. Foto: Alex

> Kennengelernt: Bürgermeister David Faulhaber lernt im Heidelberger Zoo das neue Patentier der Gemeinde Dossenheim kennen: Lola, die Robbe (8.).

> Übernommen: Auf der Mittelburg residiert ein neuer Burgherr. Jakob Freiherr von Warsberg und seine Ehefrau Clarissa treten die Nachfolge von Johannes Freiherr von Warsberg an (9.).

> Bekannt gegeben: Auch Bammentals Bürgermeister will Rathauschef in Leimen werden. Holger Karl verkündet seine Kandidatur (9.).

> Weihnachtlich: In zahlreichen Orten der Region kommen die Menschen bei Weihnachtsmärkten zusammen (11.).

> Erfasst: Ein Zug erfasst ein Auto auf einem Meckesheimer Bahnübergang. Der VW umfuhr wohl die geschlossene Bahnschranke, der Fahrer wurde leicht verletzt. Es bildeten sich in der Folge Staus im Elsenztal (12.).

> Verärgert: Nach einem Fernsehbeitrag mit Kritik an den Wiesenbacher Radweg-Plänen äußert sich Bürgermeister Eric Grabenbauer und widerspricht seiner Darstellung als "Alleinherrscher" (15.). Im Gemeinderat zeigt man sich solidarisch mit dem Rathauschef (19.).

> Gefordert: In der Dauer-Debatte um die Leimener Kirchenbeleuchtung schalten sich die Bürger ein. Knapp 400 Menschen unterschreiben eine Petition an OB Hans D. Reinwald, in der die Beleuchtung der Fassade der Herz-Jesu-Kirche gefordert wird (16.).

> Gemahnt: Landwirte treffen sich zur Solidaritätskundgebung in Eppelheim und entzünden ein Mahnfeuer. Sie wollen gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung auf ihre Kosten protestieren (19.).

> Angeklagt: Der "Treffpunkt Leimen" landet vor Gericht. Eine Anwohnerin verklagt das Regierungspräsidium im Fall des Leimener Großprojekts (20.).

> Vergiftet: In Leimen stirbt ein Hund. Vermutlich hat er einen vergifteten Köder gefressen (21.).

> Verängstigt: Bauern fürchten die Folgen des Sparkurses der Bundesregierung. Bei einer Sternfahrt im Elsenztal mit rund 400 Teilnehmern protestieren Landwirte aus der Region (23.).

> Tragisch: In Sandhausen stirbt ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße L598 (28.).