Region Wiesloch. (tt) Die Personalsituation bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) hat sich am Standort Wiesloch noch nicht entschärft. Wegen eines erhöhten Krankenstandes fallen seit 28. September zahlreiche Verbindungen aus. Um den Fahrbetrieb auch in der kommenden Woche zu stabilisieren, wird es laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar auch von heute an bis Freitag, 13. Oktober, zu Fahrtausfällen kommen. Der entsprechende Notfallplan sieht folgende Einschränkungen vor:

Auf der Linie 709 gibt es Einschränkungen der Taktfrequenz. Aus einem Halbstundentakt wird ein Stundentakt.

Die sogenannten Pendelbusse der Linie 707 zwischen Bahnhof Wiesloch-Walldorf-West und der SAP werden eingespart. "Für die Fahrgäste ist es kein spürbarer Ausfall, da parallel verlaufende Linien benutzt werden können", heißt es von der SWEG. Die betroffenen Fahrgäste mit entsprechenden Fahrzielen können auf die Linien 721, 749, 750, 798 und 799 ausweichen.

Die Linie 701 zwischen Rauenberg und Wiesloch/Walldorf bleibt weiterhin eingestellt. Die Fahrgäste können auf folgende Linien ausweichen: aus Rauenberg auf die Linie 703, aus Malschenberg auf die Linie 705 und aus Frauenweiler auf die Linie 709.